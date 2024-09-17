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نيكاي الياباني يتراجع بفعل مخاوف ارتفاع الين

9/17/2024 5:30:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انخفض المؤشر نيكاي الياباني، الثلاثاء، متأثراً بمخاوف بشأن ارتفاع الين، في حين يتأهب المستثمرون لخفض كبير متوقع لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع.

وأغلق نيكاي منخفضا واحدا بالمئة إلى 36203.22 نقطة، بعد أن انخفض في وقت سابق من الجلسة بأكثر من اثنين بالمئة.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة.

كانت الأسواق اليابانية مغلقة، الاثنين، بمناسبة عطلة وطنية عندما ارتفع الين إلى أعلى مستوى في أكثر من عام مقابل الدولار.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي، وكانت الخسائر أوسع نطاقا لأسهم الشركات المعتمدة على التصدير.

كما كان أداء أسهم البنوك أضعف من المتوقع، إذ أدى انخفاض عائدات السندات في الداخل والخارج إلى خفض التوقعات بالنسبة لمستويات الدخل من الاستثمار والإقراض.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، زادت التوقعات في السوق بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتبنى خفضا لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس غدا الأربعاء إلى 67 بالمئة مقابل توقعات بنسبة 33 بالمئة بخفضها ربع نقطة مئوية.

وانخفض سهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق 5.24 بالمئة، ليصبح أكبر عوامل الضغط على المؤشر. وتراجع سهم أدفانتست المتخصصة في تصنيع آلات اختبار الرقائق الإلكترونية 5.63 بالمئة، كما هبط سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي، بنسبة 3.1 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ انخفض سهم تويوتا موتور اثنين بالمئة ونزل سهم نيسان 2.07 بالمئة.

وقاد سهم ريسونا القابضة خسائر أسهم البنوك على المؤشر نيكاي، إذ انخفض 6.38 بالمئة. وتراجع سهم نومورا القابضة 2.61 بالمئة.

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