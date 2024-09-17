ارتفاع جماعي للأسهم الأوروبية بدعم القطاع المالي

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، بدعم من أسهم القطاع المالي مع توقع الأسواق لدورة تيسير نقدي في الولايات المتحدة قد تشهد بدايتها خفضا كبير لسعر الفائدة.

وخلال التداولات، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة إلى 518.16 نقطة، وتفوق المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني على نظرائه في أوروبا بارتفاع بلغ 0.7 بالمئة.

كما ارتفع داكس الألماني 0.25% وكاك الفرنسي 0.43% وفوتسي الإيطالي 0.44%.

وتقدمت جميع القطاعات بقيادة المؤشر الفرعي لأسهم القطاع المالي الذي صعد واحدا بالمئة والمؤشر الفرعي لأسهم قطاع البنوك الذي تقدم 0.8 بالمئة.

ويترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حول أسعار الفائدة غدا الأربعاء في وقت تراهن فيه الأسواق على فرصة بنسبة 67 بالمئة لخفضها 50 نقطة أساس.

وكان سهم كينج فيشر أكبر الرابحين بصعوده 6.6 بالمئة بعد أن رفعت شركة التجزئة الأوروبية المتخصصة في تحسين جودة المساكن الحد الأدنى لتوقعاتها للأرباح للعام بأكمله.

وارتفع سهم شركة باري كاليبو السويسرية البلجيكية لصناعة الشوكولاتة 6.2 بالمئة بعد أن رفع بنك باركليز تصنيف السهم.

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