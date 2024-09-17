دبي تستضيف مؤتمر الاستدامة في المحاسبة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 22 أكتوبر

تستضيف جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحاسبين، مؤتمر الاستدامة في المحاسبة والتدقيق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر المقبل في فندق بارك حياة - دبي.

وأعرب أحمد درويش نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن تفاصيل المؤتمر، عن فخره باستضافة الإمارات لهذا الحدث الإقليمي الهام الذي يأتي في وقت تتزايد فيه أهمية تطبيق معايير الاستدامة في القطاع المالي.

وسيوفر المؤتمر منصة حيوية تجمع الخبراء الدوليين والإقليميين لمناقشة أحدث معايير الإفصاح عن الاستدامة وكيفية مواءمة هذه المعايير مع متطلبات المنطقة

وأكد عبدالرحمن الزرعوني رئيس المؤتمر، أهمية المؤتمر في بناء استراتيجيات مالية مستدامة تتوافق مع الأهداف المناخية العالمية كما سيسهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الإفصاح المناخي وتطبيق معايير الاستدامة.

من جانبه أشاد ديفيد مادون مدير الاستدامة في الاتحاد الدولي للمحاسبين، خلال كلمته عبر الاتصال المرئي، بدور دولة الإمارات الرائد في تعزيز الاستدامة المالية.. لافتا إلى أن الاتحاد الدولي للمحاسبين يدعم هذه المبادرات ويسعى من خلالها إلى تعزيز دور المعايير الدولية في دعم ممارسات الاستدامة على مستوى العالم

من جهته أوضح عبدالله آل بركت الأمين العام لجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين ، أن المؤتمر سيضم عددا من الجلسات النقاشية وورش العمل حول موضوعات حيوية منها المعيار الدولي لضمان الاستدامة المالية والمطبقة حاليا في أمريكا ودول أوروبية وكيفية تطبيقها بالتعاون مع القطاعيين الحكومي والخاص على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية لافتا إلى أن المؤتمر سيشهد عددا من الفعاليات المصاحبة مثل معارض عن التكنولوجيا المالية الحديثة.

وقال إنه من المتوقع أن يصدر المؤتمر عددا من التوصيات الهامة المتعلقة بتطبيق معايير الاستدامة الإقليمية، وسيتم ربط هذه التوصيات باتفاق الإمارات التاريخي في " COP 28" مما يعزز مكانة الإمارات دولة رائدة في دعم الاستدامة المالية على مستوى العالم.

من جانبه أكد هشام علي الطاهر عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاعلامية في جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، أن الاستدامة أصبحت اليوم جزءا أساسيا من إستراتيجيات المؤسسات والشركات.

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