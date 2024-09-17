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ترامب يعتزم إطلاق منصة لتداول العملات المشفرة

9/17/2024 5:30:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سيكشف المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، عن منصته الجديدة للعملات المشفرة التي سيديرها أبناؤه، بعد اهتمامه الكبير بذلك المجال منذ إطلاق حملته الأخيرة للرئاسة، رغم نبذه للعملات المشفرة خلال فترة وجوده في منصبه سابقاً.

ويتوقع إطلاق ترامب رسمياً المنصة باسم World Liberty Financial، خلال مناقشة على «سبيس إكس»، وهو الإطلاق الذي كان يروج له منذ أسابيع، إذ قال في فيديو نشر سابقاً على حسابه الرسمي: «نحن نتبنى المستقبل مع العملات المشفرة، ونترك البنوك الكبرى البطيئة والمتهالكة خلفنا».

في البداية، أطلق على المنصة اسم «The DeFiant Ones» عندما أعلن عنها ترامب على موقع Truth Social في أغسطس، وكتب «لفترة طويلة جداً، كان المواطن الأمريكي العادي تحت ضغط البنوك الكبرى والنخب المالية»، مضيفاً «لقد حان الوقت لاتخاذ موقف معاً».

وأفاد موقع «كوين ديسك»، نقلاً عن مصدر مجهول مطلع على خطط الشركة، أن المنصة ستعمل على نحو مماثل لأنظمة أخرى مثل Coinbase وGemini وBinance، حيث تفرض رسوماً على المستخدمين لتداول العملات المشفرة، وقد تتضمن رمزها الخاص، الذي يشار إليه باسم WLFI.

لم تكشف عائلة ترامب إلا عن تفاصيل ضئيلة حول كيفية عمل World Liberty Financial، إذ قال إريك ترامب إن الشركة الناشئة ستعزز «الاستقلال المالي»، في حين قال دونالد ترامب جونيور إنها «ستجعل التمويل عظيماً مرة أخرى».

ومن المقرر أن يكون نجل الرئيس السابق الأصغر، بارون ترامب، هو «صاحب رؤية التمويل اللامركزي للمشروع»، وفقاً لتقرير حصل عليه كوين ديسك.

وتعد شركة World Liberty Financial، التي سيديرها نجلاه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، أحدث خطوة تركز على العملات المشفرة؛ فيما تمثل تراجعاً لموقف الرئيس السابق حيال العملات المشفرة خلال فترة وجوده في منصبه، عندما وصفها في 2019 بأنها «متقلبة للغاية وتعتمد على الهواء».

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