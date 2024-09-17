«الإمارات دبي الوطني» و«دي بي وورلد» يطلقان بطاقة ماستركارد الائتمانية للشركات

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا؛ ومجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، المزوّد العالمي الرائد للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة؛ عن إطلاق بطاقة ائتمانية جديدة للشركات تحمل علامة تجارية مشتركة، بالتعاون مع ماستركارد. وتلبي بطاقة الائتمان الجديدة احتياجات جميع الشركات، بما في ذلك تلك التي تستفيد من خدمات شركتي "دي بي ورلد" و"دبي التجارية" في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى حلول الجمارك والخدمات اللوجستية.

وتستهدف البطاقة العديد من القطاعات، حيث توفر عروضاً فريدة من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع مجموعة من مزايا الأعمال والسفر ونمط الحياة. ويتيح المنتج تسهيلاً ائتمانياً متجدداً بمعدل فائدة تنافسي للغاية، كما سيتيح استرداداً نقدياً على الإنفاق بدون حد أقصى. وسيحظى العملاء بإمكانية الوصول إلى مركز الاتصال الحصري لـ "دبي التجارية"، وهي خدمة متميزة متاحة على مدار الساعة. ويمكن للعملاء الذين يختارون البطاقة الجديدة أيضاً فتح حساب من خلال قسم الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني للوصول إلى كامل المنتجات والخدمات ذات الصلة.

وكما سيربط البرنامج حاملي بطاقات الأعمال بأكثر من 150 حسماً متاحاً للتجار من خلال منصة Easy Saving Specials (ESS) من ماستركارد. وهي عبارة عن برنامج عالمي قائم على الاسترداد يوفر للتجار عروضاً محدودة الوقت يتم استردادها عند الدفع. ويتيح لهم حل الولاء هذا خفض التكاليف ودفع النمو من خلال خدمات الأعمال الأساسية، بما في ذلك الترويج لعروضهم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وهو ما سيساعد الشركات في إدارة مدفوعاتها، وتقليل تكاليف المعاملات، وزيادة التدفق النقدي.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال ديباك تشاندران، رئيس المنتجات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "بصفته بنكاً وطنياً رائداً، يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بتمكين الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز التجارة، وهي أولوية استراتيجية رئيسية للدولة. وتساهم شراكتنا الحالية مع 'دي بي ورلد' لإطلاق بطاقة ماستركارد ذات العلامة التجارية المشتركة، في توحيد جهود علامتين تجاريتين رائدتين في الدولة لتقديم أداة مبتكرة وأساسية لقطاع الأعمال في المنطقة والذي يشكل العصب الأساسي للاقتصاد الإماراتي."

ومن جانبه قال أحمد الحسن، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "نحن في 'دي بي ورلد' ملتزمون بإتاحة الفرص لتعزيز انسيابية التجارة العالمية. ولا شك أن شراكتنا اليوم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتقديم هذه البطاقة المشتركة للشركات، تجسد التزامنا بتوفير حلول مبتكرة تعزز الكفاءة التشغيلية والمرونة المالية للشركات. علاوة على ذلك، يمكن للعملاء الوصول إلى خدمات مميزة حصرية، ما يعزز دورنا في دفع النمو الاقتصادي للدولة ودعم طموحات التجارة العالمية."

وبدورها قالت جينا بيترسون سكايرم، نائب الرئيس، رئيس تطوير الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لدى ماستركارد: "إن إطلاق بطاقة ماستركارد الائتمانية للشركات ذات العلامة التجارية المشتركة من بنك الإمارات دبي الوطني و'دي بي ورلد'، يتماشى مع التزامنا المشترك بتعزيز أجندة دبي الاقتصادية 2033، من خلال زيادة حجم التجارة البينية بين دبي ومنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، وفي جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى تسهيل إنجاز المعاملات السريعة والسلسة والآمنة، تم تصميم هذا المنتج المبتكر والفريد لتوفير باقة واسعة من المزايا للتجار في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يساهم في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال. ونحن فخورون بأن يمثل هذا المنتج أحد المخرجات الرئيسية للشراكة الرقمية للمدينة مع ماستركارد."

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، تعاونت ماستركارد و"دي بي ورلد" لرقمنة تدفقات الدفع في منظومة الموانئ عبر مواقع مختلفة من العالم، ما ساهم في دعم مساعي "دي بي ورلد" لتمكين التجارة العالمية. وبالتعاون مع البنوك الشريكة، أطلقت ماستركارد برامج تسمح لأصحاب البضائع والشركات الصغيرة بدفع تكاليف الشحن بكفاءة أكبر وعن بعد. ويجري تنفيذ البرامج عبر عمليات الموانئ العالمية لمجموعة "دي بي ورلد"، بهدف تسريع التحول الرقمي لسلسلة التوريد العالمية ودعم الاقتصادات المحلية.

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