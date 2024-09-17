ثاني الزيودي : الإمارات تمنح الأولوية للتعاون الدولي ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، دولة للتجارة الخارجية، خلال كلمة في فعاليات "منتدى هيلي" الذي انطلقت أعماله أمس الاثنين، بتنظيم من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن "العولمة تظل محركاً مهماً للنمو الاقتصادي، إلّا أن تحديات التفكك في المشهد الاقتصادي العالمي تستدعي وجود استجابة استراتيجية عبر بناء شراكات متوازنة.

وقال معاليه : إن دولة الإمارات تمنح الأولوية باستمرار للتعاون الدولي، ليس فقط من خلال بناء جسور التنمية بين الدول من خلال شبكة الشركاء التجاريين للدولة الآخذة في النمو، ولكن أيضا عبر دعم النظام التجاري متعدد الأطراف وبناء الشراكات مع الدول الذي تتبناه، وذلك انطلاقاً من المكانة المرموقة لدولة الإمارات باعتبارها مركزاً لوجستياً دولياً رئيسياً، وداعمة للتجارة كمحرك للنمو المستدام على المدى الطويل، وستواصل الدولة المضي قدماً في سياسات التجارة الدولية عبر قارات العالم".

وكان الملتقي شهد أمس (الاثنين) تنظيم سلسلة من النقاشات التي ركزت في اليوم الأول على القضايا الجيوسياسية والجيواقتصادية العالمية، حيث استقطب المنتدى 40 شخصية مختلفة من كبار قادة الفكر الدوليين وأكثر من 350 مشاركاً، بهدف استعراض وتحليل المشهد العالمي المتغير.

وسلطّت جلسات اليوم الأول من الملتقي الضور على التحولات العميقة في ديناميكيات القوى العالمية، مستعرضة تأثير تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى وتنامي نفوذ القوى المتوسطة في المشهد السياسي الراهن.

كما بحث المشاركون سبل ايجاد فرص جديدة للنمو من خلال إقامة شراكات مبتكرة في عالم يتسم بتعدد الأقطاب، فيما ركزت المناقشات الجيواقتصادية على تحديات التفكك الاقتصادي العالمي وتصاعد سياسات الحماية التجارية.

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