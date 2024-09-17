الصين تأسف لقرار المفوضية الأوروبية بشأن الرسوم الجمركية على سياراتها الكهربائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 17 - 9 (كونا) -- أعرب وزير
التجارة الصيني وانغ ون تاو عن أسف بلاده للقرار "المتسرع والمتهور" الذي اتخذته المفوضية الأوروبية مؤخرا بالرفض الكامل لخطة بكين الهادفة لتسوية قضية الرسوم الجمركية المحتملة على سياراتها الكهربائية منتقدا عدم إظهار التكتل الأوروبي النية السياسية لحل المشكلة عبر الحوار.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان عبر موقعها الالكتروني ان ذلك جاء خلال لقاء وانغ بوزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاجاني مساء أمس الاثنين في العاصمة روما.
ونقل البيان عن وانغ قوله إن "التحقيق الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم الحكومي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين يمثل قضية كبرى تؤثر على التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين ويوجه ضربة قوية لثقة الشركات الصينية بالاستثمار والعمل في الأسواق الأوروبية".
وأبدى في هذا المجال تطلع بكين الى استجابة المفوضية الأوروبية لدعوات مختلف الأطراف وحل الخلافات التجارية عبر الحوار والتشاور وفق التوافق الذي توصل إليه القادة الصينيون والأوروبيون.
بدوره قال وزير الخارجية الايطالي إنه أجرى مكالمة هاتفية مؤخرا مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس طالب من خلالها التكتل الأوروبي بالتعامل مع هذه القضية وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية والقوانين الأوروبية ذات الصلة للحد من تأثيرها على التعاون الصيني - الأوروبي.
وأعرب تاجاني عن أمل بلاده في أن يتمكن الاتحاد الاوروبي والصين من التوصل إلى حل من خلال الحوار مبديا ترحيب روما بإختيار شركات السيارات الصينية لإيطاليا كوجهة استثمار.(النهاية) س ل ق / ض ح
MENAFN17092024000071011013ID1108681673
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.