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الصين تأسف لقرار المفوضية الأوروبية بشأن الرسوم الجمركية على سياراتها الكهربائية

9/17/2024 5:15:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 17 - 9 (كونا) -- أعرب وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو عن أسف بلاده للقرار "المتسرع والمتهور" الذي اتخذته المفوضية الأوروبية مؤخرا بالرفض الكامل لخطة بكين الهادفة لتسوية قضية الرسوم الجمركية المحتملة على سياراتها الكهربائية منتقدا عدم إظهار التكتل الأوروبي النية السياسية لحل المشكلة عبر الحوار.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان عبر موقعها الالكتروني ان ذلك جاء خلال لقاء وانغ بوزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاجاني مساء أمس الاثنين في العاصمة روما.
ونقل البيان عن وانغ قوله إن "التحقيق الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم الحكومي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين يمثل قضية كبرى تؤثر على التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين ويوجه ضربة قوية لثقة الشركات الصينية بالاستثمار والعمل في الأسواق الأوروبية".
وأبدى في هذا المجال تطلع بكين الى استجابة المفوضية الأوروبية لدعوات مختلف الأطراف وحل الخلافات التجارية عبر الحوار والتشاور وفق التوافق الذي توصل إليه القادة الصينيون والأوروبيون.
بدوره قال وزير الخارجية الايطالي إنه أجرى مكالمة هاتفية مؤخرا مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس طالب من خلالها التكتل الأوروبي بالتعامل مع هذه القضية وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية والقوانين الأوروبية ذات الصلة للحد من تأثيرها على التعاون الصيني - الأوروبي.
وأعرب تاجاني عن أمل بلاده في أن يتمكن الاتحاد الاوروبي والصين من التوصل إلى حل من خلال الحوار مبديا ترحيب روما بإختيار شركات السيارات الصينية لإيطاليا كوجهة استثمار.(النهاية) س ل ق / ض ح

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