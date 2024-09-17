طلبة المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية يبدأون عامهم الدراسي الجديد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
(حدث مصور) الكويت - 17 - 9 (كونا) -- استقبلت مدارس
وزارة التربية
اليوم الثلاثاء بقية طلبة صفوف المرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية مستكملة قطار
العام الدراسي الجديد الذي انطلق أمس بالصف الأول ابتدائي.
وبدأت الدراسة وسط أجواء مناسبة وفرتها الإدارات المدرسية لاستقبال طلبتها بعد انتهاء العطلة الصيفية أما مدارس رياض الأطفال فتستقبل صباح غد الأربعاء متعلميها في جميع المناطق التعليمية.
ويبلغ اجمالي عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بمدارس التعليم
العام والمدارس الأهلية العربية بالتعليم الخاص نحو 497200 للعام الدراسي الجديد.(النهاية) م ع ر / ط أ ب
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