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طلبة المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية يبدأون عامهم الدراسي الجديد

9/17/2024 5:15:36 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) (حدث مصور) الكويت - 17 - 9 (كونا) -- استقبلت مدارس وزارة التربية اليوم الثلاثاء بقية طلبة صفوف المرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية مستكملة قطار العام الدراسي الجديد الذي انطلق أمس بالصف الأول ابتدائي.
وبدأت الدراسة وسط أجواء مناسبة وفرتها الإدارات المدرسية لاستقبال طلبتها بعد انتهاء العطلة الصيفية أما مدارس رياض الأطفال فتستقبل صباح غد الأربعاء متعلميها في جميع المناطق التعليمية.
ويبلغ اجمالي عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بمدارس التعليم العام والمدارس الأهلية العربية بالتعليم الخاص نحو 497200 للعام الدراسي الجديد.(النهاية) م ع ر / ط أ ب

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