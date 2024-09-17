(الوطني للثقافة) ينظم أسبوعا ثقافيا كويتيا في موسكو يستمر حتى 24 الجاري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 17 - 9 (كونا) -- أعلن الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل تنظيم (الأسبوع الثقافي الكويتي) في العاصمة الروسية موسكو اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى الـ24 من سبتمبر الجاري.
وقال الزامل الذي يترأس وفد المجلس قبل مغادرته الى موسكو لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان العلاقات الثقافية بين دولة الكويت وروسيا تمثل جانبا مهما من العلاقات الثنائية بين البلدين مثمنا جهود القيادة السياسية في البلاد ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وأمين عام المجلس الوطني الدكتور محمد الجسار.
وأضاف أن تلك العلاقات تعود إلى فترة طويلة من الزمن وتعمقت مع مرور السنوات من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الثقافية وبرامج تبادل طلابي وأكاديمي.
وأوضح أن فعاليات الأسبوع الثقافي الكويتي ينظمها قطاع الفنون وإدارة الثقافة الخارجية في المجلس وسفارة دولة الكويت لدى روسيا بالتعاون مع وزارتي الثقافة والخارجية في روسيا.
وبين أنه تم اختيار الفعاليات بعناية بهدف إبراز الهوية الكويتية الثقافية للشعب الروسي من خلال تسليط الضوء على التراث والفن الكويتي وتتضمن عملا فنيا للفلكلور الكويتي الشعبي تقدمه فرقة (العميري) للفنون الشعبية إضافة الى معرض فني تشكيلي للفنان محمود أشكناني يصاحبه عرض فيلم سينمائي عن سيرته.
وأشار الزامل إلى أن الفعاليات تشمل أيضا ندوة حول العلاقات (الكويتية - الروسية) تقدمها أستاذة العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتورة هيلة المكيمي وأساتذة الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة خارجية روسيا الاتحادية.
ولفت إلى تواجد (المائدة الكويتية) في أيام الفعاليات إذ سيقدم الشيف الكويتي عبدالله المكيمي مأدبة عشاء من المأكولات الكويتية مؤكدا حرص المجلس على أن يكون جدول الفعاليات متنوع ويبرز الهوية الكويتية في مجالات عدة.
وذكر أن المجلس اعتاد منذ إنشائه عام 1973 على تنظيم وإقامة فعاليات متنوعة تهدف إلى تعزيز التبادل والتقارب الثقافي مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال إقامة الأسابيع الثقافية الكويتية في الخارج أو استضافة أسابيع ثقافية خاصة بتلك الدول في الكويت بالتعاون مع سفاراتها.(النهاية)
ش ه د / ا ع ب
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