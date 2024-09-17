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(الوطني للثقافة) ينظم أسبوعا ثقافيا كويتيا في موسكو يستمر حتى 24 الجاري

9/17/2024 5:15:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 9 (كونا) -- أعلن الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل تنظيم (الأسبوع الثقافي الكويتي) في العاصمة الروسية موسكو اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى الـ24 من سبتمبر الجاري.
وقال الزامل الذي يترأس وفد المجلس قبل مغادرته الى موسكو لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان العلاقات الثقافية بين دولة الكويت وروسيا تمثل جانبا مهما من العلاقات الثنائية بين البلدين مثمنا جهود القيادة السياسية في البلاد ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وأمين عام المجلس الوطني الدكتور محمد الجسار.
وأضاف أن تلك العلاقات تعود إلى فترة طويلة من الزمن وتعمقت مع مرور السنوات من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الثقافية وبرامج تبادل طلابي وأكاديمي.
وأوضح أن فعاليات الأسبوع الثقافي الكويتي ينظمها قطاع الفنون وإدارة الثقافة الخارجية في المجلس وسفارة دولة الكويت لدى روسيا بالتعاون مع وزارتي الثقافة والخارجية في روسيا.
وبين أنه تم اختيار الفعاليات بعناية بهدف إبراز الهوية الكويتية الثقافية للشعب الروسي من خلال تسليط الضوء على التراث والفن الكويتي وتتضمن عملا فنيا للفلكلور الكويتي الشعبي تقدمه فرقة (العميري) للفنون الشعبية إضافة الى معرض فني تشكيلي للفنان محمود أشكناني يصاحبه عرض فيلم سينمائي عن سيرته.
وأشار الزامل إلى أن الفعاليات تشمل أيضا ندوة حول العلاقات (الكويتية - الروسية) تقدمها أستاذة العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتورة هيلة المكيمي وأساتذة الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة خارجية روسيا الاتحادية.
ولفت إلى تواجد (المائدة الكويتية) في أيام الفعاليات إذ سيقدم الشيف الكويتي عبدالله المكيمي مأدبة عشاء من المأكولات الكويتية مؤكدا حرص المجلس على أن يكون جدول الفعاليات متنوع ويبرز الهوية الكويتية في مجالات عدة.
وذكر أن المجلس اعتاد منذ إنشائه عام 1973 على تنظيم وإقامة فعاليات متنوعة تهدف إلى تعزيز التبادل والتقارب الثقافي مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال إقامة الأسابيع الثقافية الكويتية في الخارج أو استضافة أسابيع ثقافية خاصة بتلك الدول في الكويت بالتعاون مع سفاراتها.(النهاية)

ش ه د / ا ع ب




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