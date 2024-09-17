الأونروا تحذر من انتشار القوارض والحشرات في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين“الأونروا“، الثلاثاء، من انتشار القوارض والحشرات في قطاع غزة ما يشكل خطرا على صحة الناس في ظل الأوضاع المتردية.
وقالت الوكالة في بيان مقتضب على منصة إكس:“تتدهور الأوضاع الصحية في غزة بشكل متزايد يومًا بعد يوم، حيث تشكل الحشرات والقوارض خطرًا على الصحة من خلال نشر الأمراض مما يهدد صحة الناس”.
وأضافت:“تعمل فرق الأونروا على دعم العائلات النازحة في الملاجئ، بهدف منع هذه الآفات من اجتياح المساحات المكتظة التي يعيشون فيها”، دون مزيد من التفاصيل.
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