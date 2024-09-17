الأونروا تحذر من انتشار القوارض والحشرات في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين“الأونروا“، الثلاثاء، من انتشار القوارض والحشرات في قطاع غزة ما يشكل خطرا على صحة الناس في ظل الأوضاع المتردية.

وقالت الوكالة في بيان مقتضب على منصة إكس:“تتدهور الأوضاع الصحية في غزة بشكل متزايد يومًا بعد يوم، حيث تشكل الحشرات والقوارض خطرًا على الصحة من خلال نشر الأمراض مما يهدد صحة الناس”.

وأضافت:“تعمل فرق الأونروا على دعم العائلات النازحة في الملاجئ، بهدف منع هذه الآفات من المساحات المكتظة التي يعيشون فيها”، دون مزيد من التفاصيل.



