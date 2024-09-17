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(الصحة) تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار (احسنوا التشخيص)

9/17/2024 5:15:34 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 17 – 9 (كونا) -– قال مدير القسم الطبي في مركز الكويت للصحة النفسية الدكتور عمار الصايغ ان اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يوافق في الـ17 سبتمبر من كل عام ويحمل هذا العام شعار (احسنوا التشخيص.. حافظوا على السلامة) فرصة لإذكاء الوعي العام وتعزيز التعاون بين المرضى والعاملين في القطاعات الصحية لتحسين سلامة المرضى.
وأوضح الدكتور الصايغ في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء ان الاحتفال الذي يركز هذا العام على موضوع (تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى) يهدف الى تسليط الضوء على أهمية التشخيص الصحيح والمناسب لضمان سلامة المرضى وتحسين الصحة العامة فضلا عن نشر ثقافة السلامة وتعزيز مفهوم الشراكة الايجابية بين جميع قطاعات الوزارة والعاملين بها لخلق بيئة داعمة لسلامة المرضى.
وأشار الى ان الاحتفال يؤكد التزام (الصحة) بتطوير سياسات وإجراءات سلامة المرضى بجميع المؤسسات الصحية انطلاقا من رؤية الوزارة التي تسعى إلى ضمان حصول جميع أفراد المجتمع على رعاية صحية آمنة وذات جودة عالية.
وأكد أن التشخيص يحدد المشكلة الصحية للمريض وهو مفتاح الحصول على ما يحتاجه من رعاية وعلاج وأن الخطأ التشخيصي هو الفشل في التوصل إلى تفسير صحيح للمشكلة الصحية للمريض في الوقت المناسب ويمكن أن يشمل التشخيصات المتأخرة أو غير الصحيحة.
وذكر أنه يمكن تحسين السلامة التشخيصية بشكل كبير من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا الصحية المتقدمة ومعالجة المشكلات البنيوية والعوامل الأخطاء البشرية التي يمكن أن تؤدي إلى أخطاء تشخيصية مشيرا الى ان تطوير الفحوصات المخبرية قد تساعد في تشخيص الأمراض النفسية.(النهاية)

م ر ف / ط أ ب




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