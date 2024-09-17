(الصحة) تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار (احسنوا التشخيص)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت – 17 – 9 (كونا) -– قال مدير القسم الطبي في مركز الكويت للصحة النفسية الدكتور عمار الصايغ ان اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يوافق في الـ17 سبتمبر من كل عام ويحمل هذا العام شعار (احسنوا التشخيص.. حافظوا على السلامة) فرصة لإذكاء الوعي العام وتعزيز التعاون بين المرضى والعاملين في القطاعات الصحية لتحسين سلامة المرضى.
وأوضح الدكتور الصايغ في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء ان الاحتفال الذي يركز هذا العام على موضوع (تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى) يهدف الى تسليط الضوء على أهمية التشخيص الصحيح والمناسب لضمان سلامة المرضى وتحسين الصحة العامة فضلا عن نشر ثقافة السلامة وتعزيز مفهوم الشراكة الايجابية بين جميع قطاعات الوزارة والعاملين بها لخلق بيئة داعمة لسلامة المرضى.
وأشار الى ان الاحتفال يؤكد التزام (الصحة) بتطوير سياسات وإجراءات سلامة المرضى بجميع المؤسسات الصحية انطلاقا من رؤية الوزارة التي تسعى إلى ضمان حصول جميع أفراد المجتمع على رعاية صحية آمنة وذات جودة عالية.
وأكد أن التشخيص يحدد المشكلة الصحية للمريض وهو مفتاح الحصول على ما يحتاجه من رعاية وعلاج وأن الخطأ التشخيصي هو الفشل في التوصل إلى تفسير صحيح للمشكلة الصحية للمريض في الوقت المناسب ويمكن أن يشمل التشخيصات المتأخرة أو غير الصحيحة.
وذكر أنه يمكن تحسين السلامة التشخيصية بشكل كبير من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا الصحية المتقدمة ومعالجة المشكلات البنيوية والعوامل الأخطاء البشرية التي يمكن أن تؤدي إلى أخطاء تشخيصية مشيرا الى ان تطوير الفحوصات المخبرية قد تساعد في تشخيص الأمراض النفسية.(النهاية)
م ر ف / ط أ ب
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