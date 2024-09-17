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(أم الجمال) .. صرح أثري شاهد على تعاقب الحضارات منذ آلاف السنين

9/17/2024 5:15:33 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله المرشد

(تحقيق مصور)

عمان - 17 - 9 (كونا) -- في قلب الصحراء بأقصى شمال المملكة الأردنية الهاشمية تظهر مدينة (أم الجمال) كصرح أسود مرصع بأحجار "البازلت" والذي شهد تعاقب العديد من الحضارات منذ آلاف السنين.
وتعتبر (أم الجمال) المدينة النبطية الثالثة بعد (البتراء) و(أم الرصاص) وتمثل امتدادا لحكم الأنباط شمالا والمنعة التي تمتع بها أهل المنطقة في ذاك الوقت ويعود تاريخ الهياكل المكتشفة إلى القرن الأول الميلادي عندما شكلت المنطقة جزءا من مملكة الأنباط.
ويتميز موقع (ام الجمال) الذي يعرف ايضا ب (الواحة السوداء) بالحجارة البازلتية السوداء التي يعود تاريخها إلى العصر النبطي الروماني البيزنطي ويعد واحدا من أقدم المواقع التاريخية بالأردن.
واشتهرت المدينة تاريخيا بأنها كانت ملتقى للطرق التي ربطت فلسطين والأردن بسوريا والعراق إذ إنها تقع على طول طريق (تراجان) وتشكل محطة في منتصف هذا الطريق الذي يصل بين عمان والبصرة وبين دمشق والبصرة من جهة اخرى.
واحتفل الأردن مؤخرا بإدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) موقع (أم الجمال) الأثري الأردني في قائمتها لمواقع التراث العالمي الإنساني ليرتفع بذلك رصيد المملكة في القائمة الى سبعة مواقع أثرية هي (البتراء) و(قصر عمرة) و(أم الرصاص) و(وادي رم) و(المغطس) ومدينة (السلط).
وأعلنت الحكومة الاردنية نيتها بدء العمل على إنشاء مركز للزوار في المدينة الأثرية وطرح عدد من الفرص الاستثمارية للاسهام في تنمية المنطقة التي تقع بأقصى شمال البلاد.(النهاية) ع م ن / ن ع ع

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