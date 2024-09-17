(الاختصاصات الطبية): انطلاق موسم الاختبارات بمشاركة 367 طبيبا و122 استشاريا من خارج البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت – 17 – 9 (كونا) -- أعلن معهد الكويت للاختصاصات الطبية انطلاق موسم الاختبارات النظرية والعملية على مدار ستة أسابيع خلال شهري سبتمبر الحالي وأكتوبر المقبل بمشاركة 367 طبيبا و122 استشاريا من خارج البلاد وذلك في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بالمهارات الطبية والتدريبية للأطباء المتخصصين.
وقالت مراقب مكتب الامتحانات في المعهد الدكتورة كفاية عبدالملك في تصريح صحفي
اليوم الثلاثاء ان عدد الأطباء الذين سيخضعون للاختبارات هذا العام يبلغ 367 طبيبا موزعين على 26 برنامجا تدريبيا تم تقسيمهم على 53 امتحانا.
وأوضحت الدكتورة عبدالملك أن البرامج تشمل الاختصاصات الطبية الأساسية وبرامج الزمالة (التدريب المتقدم) ويندرج 22 برنامجا تخصصيا ضمن الاتفاقية الموقعة مع الكلية الملكية الكندية في حين يخضع برنامج طب العائلة لإتفاقية خاصة مع الكلية الملكية البريطانية.
وأضافت أن اختبارات هذا العام تشهد مشاركة مميزة من الكفاءات العالمية مما يعكس التزام المعهد بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الطبية الدولية لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في الاختبارات.
وأكدت أهمية هذا التعاون المستمر بين معهد الكويت للاختصاصات الطبية والكليات العالمية المرموقة مشيرة إلى أن هذا النهج يساهم بتعزيز كفاءة الأطباء ورفع مستوى المخرجات الأكاديمية والعملية للمعهد مما يدفع بالمؤسسة نحو مصاف المعاهد العالمية وينعكس إيجابا على مستوى تقديم الخدمة الصحية في البلاد.
وثمنت جهود المشاركين في موسم الاختبارات سواء من داخل المعهد وخارجه متمنية للأطباء المتقدمين للامتحانات كل التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية. (النهاية)
م ر ف / ا ع ب
MENAFN17092024000071011013ID1108681665
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