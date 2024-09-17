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(الاختصاصات الطبية): انطلاق موسم الاختبارات بمشاركة 367 طبيبا و122 استشاريا من خارج البلاد

9/17/2024 5:15:32 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 17 – 9 (كونا) -- أعلن معهد الكويت للاختصاصات الطبية انطلاق موسم الاختبارات النظرية والعملية على مدار ستة أسابيع خلال شهري سبتمبر الحالي وأكتوبر المقبل بمشاركة 367 طبيبا و122 استشاريا من خارج البلاد وذلك في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بالمهارات الطبية والتدريبية للأطباء المتخصصين.
وقالت مراقب مكتب الامتحانات في المعهد الدكتورة كفاية عبدالملك في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان عدد الأطباء الذين سيخضعون للاختبارات هذا العام يبلغ 367 طبيبا موزعين على 26 برنامجا تدريبيا تم تقسيمهم على 53 امتحانا.
وأوضحت الدكتورة عبدالملك أن البرامج تشمل الاختصاصات الطبية الأساسية وبرامج الزمالة (التدريب المتقدم) ويندرج 22 برنامجا تخصصيا ضمن الاتفاقية الموقعة مع الكلية الملكية الكندية في حين يخضع برنامج طب العائلة لإتفاقية خاصة مع الكلية الملكية البريطانية.
وأضافت أن اختبارات هذا العام تشهد مشاركة مميزة من الكفاءات العالمية مما يعكس التزام المعهد بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الطبية الدولية لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في الاختبارات.
وأكدت أهمية هذا التعاون المستمر بين معهد الكويت للاختصاصات الطبية والكليات العالمية المرموقة مشيرة إلى أن هذا النهج يساهم بتعزيز كفاءة الأطباء ورفع مستوى المخرجات الأكاديمية والعملية للمعهد مما يدفع بالمؤسسة نحو مصاف المعاهد العالمية وينعكس إيجابا على مستوى تقديم الخدمة الصحية في البلاد.
وثمنت جهود المشاركين في موسم الاختبارات سواء من داخل المعهد وخارجه متمنية للأطباء المتقدمين للامتحانات كل التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية. (النهاية)

م ر ف / ا ع ب




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