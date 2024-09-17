جامعة الكويت: رسالتنا توجيه العملية التعليمية نحو تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للدولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 17 - 9 (كونا) -- أكد مدير جامعة
الكويت بالإنابة الدكتور أسامة السعيد ان الرسالة السامية التي تحملها الجامعة وجهت العملية التعليمية نحو تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية العامة لدولة الكويت والتي أضفت اهمية على الدور الذي تؤديه مؤسسات التعليم
العالي وأبرزها جامعة الكويت.
جاء ذلك في كلمة له خلال حفل الاستقبال السنوي للعام الجامعي الجديد 2024/2025 اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية بهدف لقاء الأسرة الجامعية واستقبال الطلبة المستجدين الذين تم قبولهم هذا العام للالتحاق بجامعة الكويت.
وبين السعيد ان الجامعة اولت الجانب التعليمي والبحثي اهتماما بالغا من خلال الأساس الدراسي المتين الذي وضعته في نفوس طلبتها ليكونوا مؤهلين لخوض الحياة العملية وعملت على بناء برامجها التعليمية بالكيفية التي تمكن طلبتها من شغل المراكز المختلفة في قطاعات الدولة.
وأضاف ان الجامعة تدفع بشبابها إلى المجتمع للمساهمة في بناء حضارة بلادهم مشيدا بجهود منتسبي الجامعة من هيئة أكاديمية وهيئة أكاديمية مساندة وهيئة إدارية في توفير البيئة الجامعية الملائمة للطلبة لاستقبال العام الجامعي الجديد.
وأعرب عن شكره لجهود القيادة السياسية الحكيمة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة الذين أحاطوا هذا الصرح الأكاديمي الشامخ بالرعاية والدعم والاهتمام.
ورحب الدكتور السعيد بزيارة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا الدكتور أنشوين فرنانديز لجامعة الكويت مع انطلاق العام الجامعي.
وبدوره قال أمين عام الجامعة بالإنابة الدكتور فايز الظفيري في كلمة مماثلة ان دور الجامعة لا يقتصر على توفير المعلومات العلمية والبحث العلمي فقط بل تشجيع أي إنجاز من شأنه الارتقاء بالجامعة وتوفير جميع السبل لاكتساب المهارات والقدرات الكافية لقيادة مسيرة التقدم لدعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية لجميع منتسبي الجامعة.
واضاف الظفيري أن نجاح جامعة الكويت وتميزها لم يأت إلا نتيجة تفوق وجهود طلابها والعاملين فيها معربا عن فخر الجامعة بالكفاءات البشرية المؤهلة والخبرات الإدارية من أبنائها القادرين على الإسهام في تطوير الكليات وتخصصاتها العلمية والعمل ضمن المنظومة التعليمية وفق الخطط والإستراتيجية التي تؤمن بها الجامعة.(النهاية)
ا س ع / ط أ ب
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