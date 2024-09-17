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جامعة الكويت: رسالتنا توجيه العملية التعليمية نحو تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للدولة

9/17/2024 5:15:31 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 9 (كونا) -- أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور أسامة السعيد ان الرسالة السامية التي تحملها الجامعة وجهت العملية التعليمية نحو تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية العامة لدولة الكويت والتي أضفت اهمية على الدور الذي تؤديه مؤسسات التعليم العالي وأبرزها جامعة الكويت.
جاء ذلك في كلمة له خلال حفل الاستقبال السنوي للعام الجامعي الجديد 2024/2025 اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية بهدف لقاء الأسرة الجامعية واستقبال الطلبة المستجدين الذين تم قبولهم هذا العام للالتحاق بجامعة الكويت.
وبين السعيد ان الجامعة اولت الجانب التعليمي والبحثي اهتماما بالغا من خلال الأساس الدراسي المتين الذي وضعته في نفوس طلبتها ليكونوا مؤهلين لخوض الحياة العملية وعملت على بناء برامجها التعليمية بالكيفية التي تمكن طلبتها من شغل المراكز المختلفة في قطاعات الدولة.
وأضاف ان الجامعة تدفع بشبابها إلى المجتمع للمساهمة في بناء حضارة بلادهم مشيدا بجهود منتسبي الجامعة من هيئة أكاديمية وهيئة أكاديمية مساندة وهيئة إدارية في توفير البيئة الجامعية الملائمة للطلبة لاستقبال العام الجامعي الجديد.
وأعرب عن شكره لجهود القيادة السياسية الحكيمة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة الذين أحاطوا هذا الصرح الأكاديمي الشامخ بالرعاية والدعم والاهتمام.
ورحب الدكتور السعيد بزيارة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا الدكتور أنشوين فرنانديز لجامعة الكويت مع انطلاق العام الجامعي.
وبدوره قال أمين عام الجامعة بالإنابة الدكتور فايز الظفيري في كلمة مماثلة ان دور الجامعة لا يقتصر على توفير المعلومات العلمية والبحث العلمي فقط بل تشجيع أي إنجاز من شأنه الارتقاء بالجامعة وتوفير جميع السبل لاكتساب المهارات والقدرات الكافية لقيادة مسيرة التقدم لدعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية لجميع منتسبي الجامعة.
واضاف الظفيري أن نجاح جامعة الكويت وتميزها لم يأت إلا نتيجة تفوق وجهود طلابها والعاملين فيها معربا عن فخر الجامعة بالكفاءات البشرية المؤهلة والخبرات الإدارية من أبنائها القادرين على الإسهام في تطوير الكليات وتخصصاتها العلمية والعمل ضمن المنظومة التعليمية وفق الخطط والإستراتيجية التي تؤمن بها الجامعة.(النهاية)

ا س ع / ط أ ب




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