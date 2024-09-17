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الجامعة العربية تؤكد استعدادها الدائم لمرافقة الليبيين نحو إيجاد الحلول المناسبة لهم

9/17/2024 5:15:30 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 17 - 9 (كونا) -- أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي اليوم الثلاثاء استعداد الجامعة العربية الدائم لمرافقة الليبيين نحو إيجاد الحلول المناسبة لهم.
وذكرت الجامعة العربية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء زكي مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند حيث تم تناول تطورات الأوضاع في ليبيا والتشاور حول سبل حلحلة الأزمة الحالية كما جري تبادل وجهات النظر فيما يخص الوضع السائد هناك.
وأوضح البيان أن زكي استعرض خلال اللقاء موقف الجامعة العربية وثوابتها وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على وحدة الدولة وسلامة أراضيها والتأكيد على ملكية الليبيين للعملية السياسية.
وانه قدم شرحا متكاملا للجهود والاتصالات التي قامت بها الجامعة في الاشهر الاخيرة مع الأطراف في إطار اضطلاعها بمهمة التقريب بين الجهتين بهدف الوصول إلى توحيد المؤسسات من خلال تنفيذ إرادة الليبيين عبر صندوق الانتخاب.
من جانبه استعرض المبعوث الأمريكي الجهود التي يقوم بها لمحاولة إيجاد مخرج للوضع المتأزم في ليبيا مؤكدا حرصه على التشاور والتنسيق مع الجامعة العربية والاستماع إلى تقييمها فيما يخص مساعي تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة هناك.(النهاية)

م ف م / م ن ف



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