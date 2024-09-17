الجامعة العربية تؤكد استعدادها الدائم لمرافقة الليبيين نحو إيجاد الحلول المناسبة لهم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 17 - 9 (كونا) -- أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي اليوم الثلاثاء استعداد الجامعة العربية الدائم لمرافقة الليبيين نحو إيجاد الحلول المناسبة لهم.
وذكرت الجامعة العربية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء زكي مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند حيث تم تناول تطورات الأوضاع في ليبيا والتشاور حول سبل حلحلة الأزمة الحالية كما جري تبادل وجهات النظر فيما يخص الوضع السائد هناك.
وأوضح البيان أن زكي استعرض خلال اللقاء موقف الجامعة العربية وثوابتها وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على وحدة الدولة وسلامة أراضيها والتأكيد على ملكية الليبيين للعملية السياسية.
وانه قدم شرحا متكاملا للجهود والاتصالات التي قامت بها الجامعة في الاشهر الاخيرة مع الأطراف في إطار اضطلاعها بمهمة التقريب بين الجهتين بهدف الوصول إلى توحيد المؤسسات من خلال تنفيذ إرادة الليبيين عبر صندوق الانتخاب.
من جانبه استعرض المبعوث الأمريكي الجهود التي يقوم بها لمحاولة إيجاد مخرج للوضع المتأزم في ليبيا مؤكدا حرصه على التشاور والتنسيق مع الجامعة العربية والاستماع إلى تقييمها فيما يخص مساعي تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة هناك.(النهاية)
م ف م / م ن ف
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