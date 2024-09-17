التمكين السياسي.. نبض التنمية الشاملة

منذ إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2005 انتقال دولة الإمارات من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين، يمضي برنامج التمكين السياسي في مساره بخطوات ثابتة، لتعزيز وتعميق مشاركة المواطنين في الشأن العام، والحرص على ترسيخ نهج الشورى في الحكم، كما تقدم التجربة البرلمانية الإماراتية، منذ تأسيس المجلس الوطني الاتحادي، نموذجاً للتمكين السياسي الذي يأخذ في الاعتبار الخصوصية الثقافية والمجتمعية للدولة، ويسعى إلى مواكبة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد مسؤولون وأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي واقتصاديون ومثقفون لـ«البيان»، أهمية التمكين السياسي كونه نبض التنمية الشاملة، ولدوره في تعزيز صورة الإمارات العالمية كدولة تمارس قيم الشفافية التي قطعت فيها الإمارات مراحل متقدمة، وتأثير ذلك في جذب الاستثمارات والشركات العالمية، وقدموا عدداً من الرؤى والأفكار لتعزيز التمكين خلال الخمسين عاماً المقبلة، أبرزها ضرورة وجود مؤشر يقيس مدى تحقق التمكين السياسي، وتأصيل ثقافة التمكين في المراحل الأولى من العمر عبر إدراجها في المناهج الدراسية، والتوسع في إدراج برامج العلوم السياسية ضمن التخصصات الأكاديمية، وإطلاق مبادرات مبتكرة لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين جميع فئات المجتمع خصوصاً الشباب، وتأهيل كوادر وطنية لنشر مبادئ السياسة الإماراتية ونقلها إلى الشباب، وزيادة مبادرات تمكين المرأة في كافة القطاعات.

أكد الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد لقطاع شؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن الوزارة شرعت منذ الآن وقبل موعد انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، في تنفيذ مبادرة تستهدف عقد سلسلة لقاءات لتشجيع كافة فئات المجتمع على المشاركة في برنامج التمكين السياسي، وبالتالي رفع نسب المشاركين في عملية الترشح والاقتراع. وبين أن انتخابات المجلس الوطني خلال الدورات الأربع الماضية، أثبتت بأنها ليست مجرد سباق انتخابي إلى كرسي البرلمان، ولكنها أصبحت استحقاقاً أثبت النظرة البعيدة والمستقبلية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، حينما أطلق برنامج التمكين السياسي عام 2005، مؤكداً أن ثمار هذا البرنامج تنضج عاماً بعد آخر، لتخلق ما نعيشه من حراك ووعي سياسي وانتخابي بين المواطنين كافة.

جهود

بدوره قال حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي: المطلوب في الخمسين عاماً المقبلة متابعة الأداء المتميز وتعزيز تفاعل المواطنين في المشاركة السياسية، والعمل على تعزيز جهود الدولة في رفع الوعي السياسي لأبناء الإمارات، وزيادة مشاركة المواطنين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بما يرسخ التمكين السياسي في الدولة.



وتابع: كما نحتاج إلى تعزيز دور الإعلام في تسليط الضوء بشكل أكبر على دور المجلس الوطني الاتحادي وأهمية العمل البرلماني، وتكثيف برامج الوعي السياسي خلال الفترة المقبلة والبناء على الجهود المبذولة في هذا الجانب.





تشريعات

واقترح الدكتور منصور بن نصار، عضو اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، إعادة النظر في سن أعضاء الهيئات الانتخابية، بحيث يتم فتح المجال أمام الفئة العمرية الواقعة بين 18 إلى أقل من 21 عاماً، بالمشاركـة في عملية الاقتراع واختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.وأرجع السبب في ذلك إلى أن التشريعات والقوانين المعمول بها في الإمارات حددت سن البلوغ بوصول الذكر أو الأنثى سن الثامنة عشرة، وبالتالي يتوجب إعادة دراسة خفض سن أعضاء الهيئات الانتخابية، بحيث يسمح للشباب من الفئة العمرية الواقعة بين 18 إلى أقل من 21 سنة بالمشاركة في العملية الانتخابية واختيار من يمثلونهم.

وأكد أن برنامج المشاركة والتمكين السياسي الذي تنتهجه الإمارات، راعى التدرج في سلسلة من الخطوات التي تسعى إلى تطوير مؤسسات المشاركة السياسية وأطرافها، مبيناً أن انتخابات المجلس تعتبر ركيزة مهمة في برنامج المشاركة لضمان التحقيق الأمثل والأكبر للمشاركة السياسية.





نهج

وأكدت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي أن الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار نهج متأصل في مجتمع الإمارات منذ تأسيسها، مشيرة إلى أن برنامج التمكين الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2005، يأتي ترجمة لرؤية سموه التي تعتبر الإنسان هدف التنمية وغايتها.وحول تفعيل دور الشباب وتمكينهم سياسياً، قالت المنصوري إن شباب الإمارات قدموا نموذجاً ملهماً لدول العالم في مختلف المجالات والقطاعات وأثبتوا كفاءة وقدرة عالية على تحمل مسؤولياتهم الوطنية التي أوكلت إليهم ما يترجم صواب الرؤى المستقبلية للقيادة الرشيدة ورعايتها ودعمها لشباب الوطن وهو ما يتطلب مواصلة المسيرة من خلال تنمية مهاراتهم ومواهبهم وتوفير منصة مستدامة لابتكارات الشباب في مختلف المجالات والقطاعات.

خطط

وقالت سارة فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن دولة الإمارات خطت خطوات واسعة نحو التمكين السياسي في المجتمع، حيث تعمل القيادة الرشيدة للدولة على توسيع قاعدة المشاركة السياسية والتمكين السياسي بشكل متوازن وتدريجي، بما يتلاءم وخطط وتوجهات الدولة المستقبلية وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.وبينت أن الدولة قامت ومازالت تقوم بالعديد من الإجراءات التي تعزز التمكين السياسي في المجتمع وتعمل على تمكين قيم الشفافية، ما سيصب في صالح جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ويجعل من اقتصاد الدولة مركزاً محورياً للشركات العالمية متعددة الجنسيات.

وأضافت: تتطلب عملية التمكين السياسي للشباب في السنوات المقبلة استعداداً وجهوزية من قبلهم، وأن يكونوا مؤهلين ولديهم القدرة والعلم والمعرفة على مواكبة توجهات الدولة المستقبلية.



من جانبه أكد عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي أهمية تعزيز مفاهيم المشاركة السياسية بين كافة أفراد المجتمع، وترسيخ ثقافة انتخابية تستند على تعريف الناخبين بالدور الحيوي الذي يتولاه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في تبني ومناقشة قوانين وتشريعات تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

ودعا إلى توسيع قاعدة المبادرات والبرامج التوعوية وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز ورفع نسب مشاركة أعضاء الهيئات الانتخابية في عملية الترشح والاقتراع لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بما يسهم في نقل المجلس إلى مرحلة أكبر تمثيلاً والتصاقاً بقضايا الوطن والمواطنين.

وأوضح الحمادي أن مؤشرات نسب المشاركة في الدورة الانتخابية السابقة، تعطي انطباعاً جيداً حول حرص الناخبين على المشاركة بفعالية في العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن رفع الوعي والإدراك بأهمية الدور الذي يمثله المجلس في مناقشة المواضيع والقوانين والتشريعات، سيساهم في رفع نسب المصوتين.

ثقة

من جانبه قال محمد الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي: خلقت الإنجازات والنجاحات المتتالية التي تحققها الدولة ثقة كبيرة لدى شعب الإمارات بقيادتنا الرشيدة التي حرصت على توسيع مجالات مشاركتهم في عملية التمكين السياسي، وهو ما تجلى اليوم برفع نسب تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، فضلاً عن فتح المجال لتمكين الشباب من تبوؤ مناصب وزارية عديدة في الحكومة الاتحادية الأمر الذي يعزز الدور العالمي لدولة الإمارات.



وتابع: الاستثمار اليوم يفكر في البيئة الآمنة، ولله الحمد دولة الإمارات تأتي في مقدمة الدول التي توفر الأمن لكل قاطنيها، فالقانون يحمي كل القطاعات، موضحاً أن الدولة لديها سياسة واضحة تحكمها قوانين وتشريعات تكفل الحقوق وهي أساسيات يبحث عنها كل مستثمر، وهو ما تجلى اليوم في وجود كوكبة كبيرة من كبار المستثمرين.





نتائج إيجابية

قال الدكتور سعيد الغفلي: «حينما نرصد أعداد المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية، سنجد أن الشباب باتوا مكوناً رئيساً للعملية الانتخابية، وهو ما يعكس توجه القيادة السياسية نحو تمكين الشباب في المرحلة المقبلة على مستوى السلطة التشريعية».

ونوه بأن ثقافة المشاركة السياسية والتمكين السياسي، أفرزت العديد من النتائج الإيجابية على المجتمع المحلي، حيث أصبح المواطن الإماراتي، أكثر قدرة على فرز ودراسة البرامج الانتخابية، والتي اكتسبها من خلال الخبرات التراكمية والمعرفية التي جعلته يستطيع أن يقيم البرنامج الانتخابي لكل مرشح.





مؤشر يقيس مدى تحقق التمكين السياسي

أكد ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي ضرورة وجود مؤشر يقيس مدى تحقق التمكين السياسي، والذي سيقدم من خلاله مقياساً أشمل لقياس مدى التمكين عبر الاعتماد على معايير وأسس تجعل الإمارات متقدمة عن غيرها في المجال من حيث حصولها على أعلى النقاط، مشيراً إلى أهمية نشر ثقافة التمكين بين فئات المجتمع، وتأصيل هذا الفكر عبر منهج متطور، ذلك المنهج قد يكون مادة تدرس في الجامعات أو المدارس لنشر ثقافة التمكين وتأصيلها في المراحل الأولى من العمر.

ولفت إلى حاجة الشباب الإماراتيين للاطلاع على مسيرة السياسة الإماراتية ومنهجها الراسخ لخدمة شعبها، فمن الضروري إيفاد الطلبة من المدارس والجامعات لزيارة مقرات سياسية مهمة في الدولة من بينها المجلس الوطني الاتحادي وحضور جلساته والتعرف على القضايا التي تناقش فيها ورصد الإنجازات للسياسة الإماراتية ما يجعل الشاب الإماراتيين في طريق التمكين السياسي قولاً وعملاً، إلى جانب وضع برامج مدروسة واقعية لتعزيز المشاركة السياسية لجميع فئات المجتمع، وتأهيل كوادر وطنية لنشر مبادئ السياسة الإماراتية ونقلها إلى الشباب الإماراتيين في المدارس والجامعات بطرق مبتكرة مركزة على أهداف وتوجهات وطنية.

وذكر أن الإمارات تعتمد سياسة التمكين السياسي بشكل دائم، والذي يقصد به كما هو معروف المشاركة في صنع القرار السياسي، فضلاً عن التمثيل في المكونات ذات العلاقة.

وقال: رغم أن التمكين مفهوم واسع وشامل إلا أن مضمونه يعتمد على شقين، الأول: تحرير وتعزيز الإرادة السياسية، أما الثاني فهو الممارسة والمشاركة السياسية، وقد عمدت دولة الإمارات في ظل قيادتها الحكيمة إلى تعزيز قدرات الفرد في المجتمع وتوظيف هذه القدرات من خلال المشاركة في التغيير والتأثير.

وتابع: لذلك فقد كان التمكين السياسي في الإمارات الإطار المرجعي الذي يتم الانطلاق منه لوضع البرامج والخطط على المستويات الفردية والاجتماعية وفي شتى المجالات السياسية والاجتماعية وتنمية الكفاءات واكتساب الثقة والقدرة على أخذ المبادرة، حيث يؤكد الكثير من الباحثين على أهمية التمكين السياسي لتطوير مؤهلات الأفراد لينهضوا بمسؤولياتهم وحل مشكلاتهم وتعبئة الموارد الضرورية للتحكم في مصائرهم. وذكر أن التمكين السياسي يعد وسيلة مهمة لمواجهة الصعوبات والتحديات التي قد يواجهها المجتمع، حيث يؤكد على تعزيز المشاركة الاجتماعية في المجالات المختلفة، مثل تمكين المرأة والتمكين السياسي وتمكين الشباب وغيرها.

وأضاف: مع اقتراب الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، تبدو استمرارية هذه السياسة الواقعية والحكيمة التي تنتهجها دولة الإمارات، أحد أبرز المحفزات لتحقيق قفزات حضارية كبيرة أخرى، ولا سيما أن هذه السياسة من شأنها أن تعزز صورة الإمارات العالمية كدولة تمارس قيم الديموقراطية والشفافية، وتؤمن بالتسامح والسلام، وتدعو إلى نبذ الإرهاب والتطرف، الأمر الذي من شأنه زيادة ثقة المستثمرين بهذه الدولة الفتية، خاصة وأن الإمارات باتت في السنوات الأخيرة مقصد الكثير من الشركات العالمية الكبرى، بسبب حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها، ومنظومة علاقاتها المتوازنة مع دول العالم، واحترامهضرار الفلاسيا للقيم الأخلاقية ولا سيما حقوق الإنسان.

وأشار إلى أهمية الاستمرار في التمكين السياسي وتطويره دائماً وسن القوانين وتوعية المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات للحفاظ على موقع دولة الإمارات وحضورها العالمي المتميز والرائد.

وقال: منذ قيامها في العام 1971، أدركت الإمارات أهمية بناء سياستها على مبادئ التسامح والانفتاح بين الشعوب، والثقافات المختلفة، رغبة منها في بناء علاقات اقتصادية واجتماعية على الصعيدين الإقليمي والدولي، تكون أداة لإرساء أسس الاستقرار والتنمية والسلام في العالم.





سياسات الدولة المضيفة حجر الأساس في جذب المستثمرين

أكد مسؤولون واقتصاديون أن سياسات الدولة المضيفة تعتبر حجر الأساس في جذب المستثمرين. وقال سعيد العابدي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، إن الإمارات قدمت نموذجاً يحتذى في تمكين أبناء الوطن والذي يأتي ضمن أولويات رؤيتها واستراتيجيتها الحالية والمستقبلية، باعتبارهم الركيزة الأساسية التي يقوم عليها بنيان الدولة، وضمان استمرار مسيرتها نحو التقدم، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في بث المزيد من الطمأنينة في نفوس المستثمرين الأجانب في ظل ما تعيشه الدولة من استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي، إلى جانب أنه يحفز أيضاً المستثمرين الآخرين لوضع السوق الإماراتي على رأس خياراتهم عند التفكير بملاذات آمنة ومستقرة لأموالهم.وأضاف، أن توجهات الدولة تظهر العمل على بناء القدرات الوطنية والاستثمار في طاقات وإمكانات أبنائها وإعدادهم لأداء دورهم المحوري في صناعة المستقبل.





بدوره أكد طارق رمضان رئيس مجلس إدارة شركة إثراء والخبير في شؤون الشركات العائلية على مستوى الخليج العربي، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة واحدة من الدعامات والمحركات الأساسية لعملية التنمية، وبالتالي تصبح مسألة استقطاب الاستثمارات وطمأنة المستثمرين بحاجة دائمة إلى جهود لتحسين مناخ الاستثمار بأدوات عديدة تتصدرها السياسات والنظم السياسية التي تؤسس عملية التنمية.

ولفت إلى عوامل رئيسية يعتمدها المستثمرون الأجانب للمفاضلة بين الدول المضيفة وأبرزها سياسات الدول المضيفة: وهذه تتضمن: (الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ومعايير معاملة الشركات الأجنبية والاتفاقات الدولية، وسياسات العمل وهيكل السوق، والسياسات الضريبية والسياسات التجارية، والتعاريف الجمركية، ودرجة الحماية الوطنية، والإجراءات المسبقة التي قامت هذه الدول بتطبيقها لتشجيع الاستثمارات).





من جانبه، أكد عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات، أن مسيرة التمكين السياسي في الإمارات تضاف إلى المقومات المتكاملة التي تتمتع بها الدولة في الجانب الاقتصادي والتجاري، وتدعم تطلعاتها المستقبلية في هذا المجال.

وأشار إلى أن مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة يفسح المجال أمام كافة قطاعات الأعمال للمشاركة في تطوير الخطط الاقتصادية للدولة والمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل، عبر تقديم أفكار استثنائية لتطوير الاستراتيجيات المتعلقة بتنمية الاقتصاد الوطني.





تعزيز المشاركة السياسية لجميع فئات المجتمع

رأى عدد من المثقفين الإماراتيين أن مقومات التمكين السياسي في الدولة متينة وراسخة لدى جميع فئات المجتمع، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى زيادة المبادرات التي تعزز تمكين المرأة ودخولها في كافة القطاعات، وترسيخ إشراك المثقفين في صنع القرار السياسي، وتفعيل نشر ثقافة المشاركة السياسية في المجتمع الإماراتي عبر أوساط الشباب.





وأكد الأديب علي أبوالريش أن الإمارات ماضية بقوة منذ سنوات في مجال التمكين السياسي، وبالذات في مجال إعداد المرأة كطرف قادر على الدخول في هذا المجال بكل قوة وثقة، فلذلك الآمال كبيرة بأن تتوسع حلقة الطموحات إلى أكثر من ذلك بكثير.

ومن ضمن الطموحات قال أبوالريش: تعزيز المشاركة في صنع القرار السياسي من قبل المثقفين، مضيفاً: كلنا يعرف الآن أن العالم يتدافع نحو المستقبل والأقوى هو الذي سيبقى في النهاية ولن يكون أي مجتمع قوياً وقادراً على الصمود إلا إذا تداعت كل قواه الثقافية والاجتماعية والسياسية في بوتقة واحدة تستطيع أن تحقق طموحات هذا الوطن. وأكد أن الإمارات قادرة على ذلك بجدارة، لان لديها من التجارب الكثيرة وقيادتها متفتحة لهذا الموضوع.





ثقافة المشاركة

بدورها، قالت الكاتبة فاطمة المزروعي: هناك العديد من المبادرات التي يمكن تفعيلها في «الاستعداد للخمسين»، على مستوى التمكين السياسي، منها: تفعيل نشر ثقافة المشاركة السياسية في المجتمع الإماراتي عبر أوساط الشباب، وتعزيز المشاركة في صنع القرار. وأضافت: يسهم هذا في تشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة بالمبادرات والمقترحات التي من شأنها تحسين جميع أوجه الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

واستطردت: يمكن أيضاً توظيف قدرات الشباب ومهاراتهم في التواصل مع المجتمع الخارجي لاكتساب المزيد من الثقة والاطلاع على تجارب الآخرين في المجال السياسي. وتابعت: من الممكن تعزيز الوعي السياسي بالمناهج المدرسية والجامعية لخلق جيل واعٍ ومدرك لأهمية الفعل السياسي داخلياً وخارجياً.



قوة ناعمة

وبيّنت الكاتبة الإماراتية والمحاضرة في الدبلوماسية الثقافية، إيمان اليوسف، أنه وفقاً للتقرير العالمي لمؤشر القوة الناعمة لعام 2020، فإن الإمارات هي الأولى عربياً والعاشرة عالمياً بالمجال.

وتابعت: باعتباري كاتبة وأكاديمية تدرس اللغة العربية والأدب العربي في جامعة وسترن كنتاكي في الولايات المتحدة الأمريكية، اقترح أن تضم خطة الإمارات للخمسين عاماً القادمة زيادة البرامج الرائدة للتبادل الثقافي مع دول العالم، كما اقترحت اليوسف اتفاقات ومبادرات منها في حقل الترجمة.





تعزيز السياسات صديقة المرأة العاملة

قالت الدكتورة منى البحر مستشار رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي: «الآن ونحن نخطط لمرحلة الخمسين فإننا وبعد هذا الإنجاز الكبير، الذي تحقق في التمكين فإنه يجب علينا تقييم التجربة وآثارها، وتحديد ماذا نريد مستقبلاً، فإذا كنا نريد الوصول لمجتمع أكثر استقراراً وسعادة، فلا بد من البناء على الإنجازات بتعزيز تمكين بناء الأسرة، ومساعدة المرأة، من خلال مواصلة ترسيخ التشريعات والسياسات المختلفة، التي تمكنها من ممارسة أدوارها البيولوجية واستمرار تمكينها العملي والتعليمي والاقتصادي».

وتابعت: «أعتقد أننا في الخمسين سنة المقبلة سنكون في مرحلة العبور من مرحلة التمكين، إلى مرحلة ترسيخ

ما تم تحقيقه من إنجازات على مستوى تمكين المرأة، وما تحتاجه من دعم إضافي لتمكينها أماً وزوجة وربة منزل، على أن يتم تعزيز السياسات صديقة المرأة العاملة لمواصلة دورها في دفع عجلة تنمية الوطن وتنمية أسرتها».





إدراج «العلوم السياسية» ضمن التخصصات الأكاديمية

أكد أسامة الشعفار عضو المجلس الوطني الاتحادي، ضرورة دفع مؤسسات التعليم العالي للتوسع في إدراج برامج العلوم السياسية ضمن تخصصاتها المطروحة لدرجة البكالوريوس، داعياً إلى أهمية إيجاد مراكز استطلاع رأي تتصل بالشباب مباشرة.ودعا الشعفار إلى إنشاء أو تقوية منابر لمشاركة الشباب في صنع القرار.

وأكد أن الشمولية في الانطلاق للأمام والتقدم هو نهج الإمارات في إطار سعيها الدؤوب لتكون في المركز الأول عالمياً في كافة مناحي الحياة، وبالتالي فإن توجه قيادة وحكومة الإمارات نحو تمكين الشباب في كافة المجالات وبالتحديد تمكينهم سياسياً مسألة طبيعية وغير استثنائية ومنسجمة مع السياق العام لرؤية القيادة ولاستراتيجية الدولة انطلاقاً من قناعة مؤداها أن قوة الشباب وتمكينهم دليل على تطور المؤسسات السياسية.





رؤى وأفكار





01 إدراج ثقافة التمكين السياسي في المناهج الدراسية.

02 التوسع في تضمين برامج العلوم السياسية في التخصصات الأكاديمية.

03 وجود مؤشر يقيس مدى تحقق التمكين السياسي.

04فتح المجال أمام الفئة العمرية بين 18 إلى أقل من 21 سنة للمشاركة في الاقتراع.

05 تطبيق التصويت عبر الإنترنت في الدورات المقبلة من انتخابات «الوطني».



06 زيادة توعية المواطنين ليكونوا أكثر قدرة على فرز ودراسة البرامج الانتخابية.

07 إيفاد طلبة المدارس والجامعات لزيارة مقرات جهات سياسية بالدولة.

08 حضور الطلبة جلسات «الوطني» للتعرف على القضايا التي تناقش فيها.

09 تأهيل كوادر وطنية لنشر مبادئ السياسة الإماراتية ونقلها إلى الشباب.



10 توظيف قدرات الشباب في التواصل مع المجتمع الخارجي لتعزيز روح القيادة.

11 مبادرات مبتكرة لتعزيز المشاركة السياسية لجميع فئات المجتمع.

12 زيادة مبادرات تمكين المرأة في كافة القطاعات المجتمعية والاقتصادية .

13 تعزيز السياسات صديقة المرأة العاملة لمواصلة دورها في تنمية الأسرة والوطن.



14 التوسع في المبادرات لتكوين أسر عصرية واعية بمتطلبات المرحلة المقبلة.

15 زيادة البرامج الرائدة للتبادل الثقافي مع كافة دول العالم.16تجهيز الشباب بالمهارات والمعارف التي تستجيب مع التغيرات المتسارعة.

17 زيادة المبادرات لترسيخ قيم التسامح والتماسك والتواضع في ربوع المجتمع.



18 تطوير الاستراتيجيات المتعلقة بتنميـــة الاقتصـــاد وجـذب الاستثمار.

19 تعزيز دور الإعلام في تسليط الضوء بشكل أكبر على أهمية العمل البرلماني.

20 زيادة مراكز استطلاع الرأي التي تتصل بالشباب مباشرة.



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