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البنك الدولي: 200 ألف تصريح عمل للسوريين في الأردن

9/17/2024 5:13:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان- أكد البنك الدولي ضمن ورقة دراسات أصدرها مؤخرا، أن عدد تصاريح العمل التي أصدرتها الحكومة الأردنية إلى اللاجئين السوريين بلغ 200 ألف تصريح.
وأشارت الورقة إلى أن قطاع الزراعة أحد أكثر القطاعات التي يمكن للاجئين السوريين الوصول إليها، إذ تم إصدار العديد من التصاريح للعمل الزراعي الموسمي والمنتظم، وعملت الحكومة مع المنظمات الدولية لتعزيز إدماج اللاجئين في هذا القطاع، حيث الطلب على العمالة في هذا القطاع يعد مرتفعا.
كما بذلت حكومة الأردن جهودًا محورية لدمج السوريين في قطاعي البناء والتصنيع، بحسب الورقة، وهما مهمان للاقتصاد الأردني، وشمل ذلك برامج التدريب المهني المصممة لمواءمة مهارات اللاجئين مع احتياجات السوق.
ويستضيف الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، منهم ما يقارب من 670 ألفًا مسجلين كلاجئين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعيش معظم اللاجئين خارج المخيمات في المناطق الحضرية والريفية بما يناهز 80 % من اللاجئين السوريين في الأردن، بينما يقيم جزء أصغر في مخيمات اللاجئين مثل الزعتري والأزرق.
وأكد البنك الدولي أن أزمة اللجوء السوري ألقت بضغوط وأعباء إضافية على الاقتصاد الأردني وقطاعاته المختلفة، ولا سيما على قطاع الخدمات العامة والبنية التحتية، وكذلك على خدمات قطاع التعليم، إضافة إلى تأثيرها على سوق العمل المحلي.
وأوضح البنك الدولي أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضها عدد اللاجئين الكبير في الأردن، دفعت الحكومة الأردنية لتنفيذ عدد من المبادرات والسياسات لاستيعاب اللاجئين السوريين في سوق العمل، بهدف تحقيق التوازن بين احتياجات هؤلاء اللاجئين والواقع الاقتصادي للبلاد.
وتناول البنك الدولي في ورقة دراسات له حول التأثير الاجتماعي والاقتصادي لحركات اللاجئين واسعة النطاق على البلدان المضيفة والذي أصدرها حديثا، التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة اللجوء السوري على الأردن، مؤكدا أن أزمة اللجوء السوري عمقت من تحديات الاقتصاد الأردني بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة مع تراجع حجم المساعدات والمنح.
وسلطت الورقة الضوء على تجربة الأردن في استيعاب تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين، والتفاعل المعقد بين تكامل سوق العمل والاستراتيجيات الاقتصادية الموجهة نحو التصدير.
ولفتت الدراسة إلى أن الحكومة الأردنية اتخذت تدابير عدة، لمواجهة التأثير السلبي على الاقتصاد الأردني الذي تركه عدد اللاجئين الكبير، ومنها توقيع "الميثاق الأردني مع دول الاتحاد الأوروبي"، التي تعد الدول الكبرى المانحة لتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، إذ تضمن الميثاق تدابير لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في الأردن، خاصة في القطاعات التي يمكن لها استيعاب عمالة مشتركة محلية وسورية، إضافة إلى تسهيل وصول الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية.
وكشفت الدراسة أن التدابير التي نص عليها الميثاق والتي ركزت على تعزيز تشغيل اللاجئين من خلال التعليم والاستثمار ومرونة المجتمع حققت منذ العام 2016 حتى نهاية العام الماضي نتائج إيجابية. في المقابل، فإن المجموعة الثانية من التدابير، والتي تهدف إلى تعزيز صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي من خلال تخفيف قواعد المنشأ، لم تسفر عن التحول المتوقع في سلة صادرات الأردن نحو الاتحاد الأوروبي.
وأكدت ورقة الدراسات أنه يمكن دعم تكامل سوق العمل المحلية بشكل فعال، من خلال التعاون بين الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي، وأن ترجمة هذا إلى نمو أوسع للصادرات يتطلب أكثر من مجرد تخفيف القيود التنظيمية؛ فقد يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق أو تدابير داعمة إضافية.

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