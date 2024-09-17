البنك الدولي: 200 ألف تصريح عمل للسوريين في الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
عمان- أكد البنك الدولي ضمن ورقة دراسات أصدرها مؤخرا، أن عدد تصاريح العمل التي أصدرتها الحكومة الأردنية إلى اللاجئين السوريين بلغ 200 ألف تصريح.
وأشارت الورقة إلى أن قطاع الزراعة أحد أكثر القطاعات التي يمكن للاجئين السوريين الوصول إليها، إذ تم إصدار العديد من التصاريح للعمل الزراعي الموسمي والمنتظم، وعملت الحكومة مع المنظمات الدولية لتعزيز إدماج اللاجئين في هذا القطاع، حيث الطلب على العمالة في هذا القطاع يعد مرتفعا.
كما بذلت حكومة الأردن جهودًا محورية لدمج السوريين في قطاعي البناء والتصنيع، بحسب الورقة، وهما مهمان للاقتصاد الأردني، وشمل ذلك برامج التدريب المهني المصممة لمواءمة مهارات اللاجئين مع احتياجات السوق.
ويستضيف الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، منهم ما يقارب من 670 ألفًا مسجلين كلاجئين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعيش معظم اللاجئين خارج المخيمات في المناطق الحضرية والريفية بما يناهز 80 % من اللاجئين السوريين في الأردن، بينما يقيم جزء أصغر في مخيمات اللاجئين مثل الزعتري والأزرق.
وأكد البنك الدولي أن أزمة اللجوء السوري ألقت بضغوط وأعباء إضافية على الاقتصاد الأردني وقطاعاته المختلفة، ولا سيما على قطاع الخدمات العامة والبنية التحتية، وكذلك على خدمات قطاع التعليم، إضافة إلى تأثيرها على سوق العمل المحلي.
وأوضح البنك الدولي أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضها عدد اللاجئين الكبير في الأردن، دفعت الحكومة الأردنية لتنفيذ عدد من المبادرات والسياسات لاستيعاب اللاجئين السوريين في سوق العمل، بهدف تحقيق التوازن بين احتياجات هؤلاء اللاجئين والواقع الاقتصادي للبلاد.
وتناول البنك الدولي في ورقة دراسات له حول التأثير الاجتماعي والاقتصادي لحركات اللاجئين واسعة النطاق على البلدان المضيفة والذي أصدرها حديثا، التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة اللجوء السوري على الأردن، مؤكدا أن أزمة اللجوء السوري عمقت من تحديات الاقتصاد الأردني بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة مع تراجع حجم المساعدات والمنح.
وسلطت الورقة الضوء على تجربة الأردن في استيعاب تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين، والتفاعل المعقد بين تكامل سوق العمل والاستراتيجيات الاقتصادية الموجهة نحو التصدير.
ولفتت الدراسة إلى أن الحكومة الأردنية اتخذت تدابير عدة، لمواجهة التأثير السلبي على الاقتصاد الأردني الذي تركه عدد اللاجئين الكبير، ومنها توقيع "الميثاق الأردني مع دول الاتحاد الأوروبي"، التي تعد الدول الكبرى المانحة لتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، إذ تضمن الميثاق تدابير لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في الأردن، خاصة في القطاعات التي يمكن لها استيعاب عمالة مشتركة محلية وسورية، إضافة إلى تسهيل وصول الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية.
وكشفت الدراسة أن التدابير التي نص عليها الميثاق والتي ركزت على تعزيز تشغيل اللاجئين من خلال التعليم والاستثمار ومرونة المجتمع حققت منذ العام 2016 حتى نهاية العام الماضي نتائج إيجابية. في المقابل، فإن المجموعة الثانية من التدابير، والتي تهدف إلى تعزيز صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي من خلال تخفيف قواعد المنشأ، لم تسفر عن التحول المتوقع في سلة صادرات الأردن نحو الاتحاد الأوروبي.
وأكدت ورقة الدراسات أنه يمكن دعم تكامل سوق العمل المحلية بشكل فعال، من خلال التعاون بين الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي، وأن ترجمة هذا إلى نمو أوسع للصادرات يتطلب أكثر من مجرد تخفيف القيود التنظيمية؛ فقد يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق أو تدابير داعمة إضافية.
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