أسعار النفط تواصل صعودها وسط توقعات بتراجع مخزونات الخام الأميركية



ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تشرين الثاني 16 سنتًا لتصل إلى 72.91 دولار للبرميل، في حين قفزت العقود الآجلة للخام الأميركي لشهر تشرين الأول 34 سنتًا لتصل إلى 70.43 دولار للبرميل.



ووفقًا لمكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية الأميركي أمس الاثنين، فإن أكثر من 12 بالمئة من إنتاج النفط الخام و16 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، لا يزال متوقفًا.



وتترقب الأسواق قرار المركزي الأميركي بشأن خفض الفائدة، والذي من شأنه أن يقلص تكلفة الاقتراض، ما قد يؤدي إلى رفع الطلب على النفط من خلال دعم النمو الاقتصادي.



ويترقب المستثمرون أيضًا انخفاضًا متوقعًا في مخزونات الخام الأميركية، التي رجح استطلاع للرأي تراجعها بنحو 200 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أيلول الحالي، إلا أن نمو الطلب الذي جاء أقل من المتوقع في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، حد من ارتفاع الأسعار.-(بترا)