أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الثلاثاء



وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 534 طنا و251 طن فواكه و69 طن ورقيات، و16 طنا ما بين الخضار والفواكه، وطنين من مواد مثل الفراولة وغيرها.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-18 قرشا، البصل الناشف 25-35 قرشا، الثوم 300-350 قرشا، البطاطا 45-65 قرشا، البندورة 12-25 قرشا، الخيار 20-30 قرشا والزهرة 40-65 قرشا.- (بترا)