أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الثلاثاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الثلاثاء، 872 طنا.
وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 534 طنا و251 طن فواكه و69 طن ورقيات، و16 طنا ما بين الخضار والفواكه، وطنين من مواد مثل الفراولة وغيرها.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-18 قرشا، البصل الناشف 25-35 قرشا، الثوم 300-350 قرشا، البطاطا 45-65 قرشا، البندورة 12-25 قرشا، الخيار 20-30 قرشا والزهرة 40-65 قرشا.- (بترا)
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