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علاج يظهر نتائج واعدة في محاربة سرطان البروستات

9/17/2024 5:12:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توصلت أبحاث جديدة أن العلاج المناعي يمكن أن يكون فعالا في علاج سرطان البروستات لدى الرجال الذين تم اختيارهم بناء على الخصائص الجينية لأورامهم.
وفي دراسة أجريت في المركز الطبي لجامعة رادبود، وجد أنه بالنسبة لبعض الرجال الذين يعانون من نوع وراثي معين من سرطان البروستات، تباطأ تقدم المرض بمقدار 33 شهرا.

وفي حين لم يكن العلاج المناعي ناجحا على نطاق واسع لجميع الرجال المصابين بسرطان البروستات، فإن الفحص الدقيق للدراسات الموجودة يشير إلى أنه يمكن أن يكون فعالا للغاية لبعض المرضى.

ووفقا لطبيب الأورام نيفين ميهرا من مركز رادبود الطبي: "اكتشفنا أن الرجال الذين استجابوا جيدا للعلاج المناعي لديهم أخطاء محددة في الحمض النووي في أورامهم. وتسبب هذه التشوهات الجينية تغييرات بروتينية تنشط الجهاز المناعي، ما يجعل العلاج المناعي أكثر فعالية".

وبناء على هذه النتائج، أجرى ميهرا وفريقه دراسة لاختبار فعالية العلاج المناعي في مجموعة من الرجال الذين تميز سرطان البروستات لديهم بأنواع فرعية وراثية محددة.

واستهدفت الدراسة أربعة أنواع فرعية مختلفة من الحمض النووي - MMRd وhTMB وBRCAm وCDK12i - الموجودة في نحو 15% من جميع حالات سرطان البروستات. وتلقى ما مجموعه 69 رجلا مزيجا من نوعين من العلاج المناعي، ipilimumab وnivolumab، كجزء من الدراسة.

ووجدت الدراسة أن العلاج المناعي المزدوج أبطأ تقدم سرطان البروستات في المرضى المختارين بأربعة أشهر.

ولوحظت الاستجابة الأكثر بروزا في المرضى الذين يعانون من طفرة MMRd، حيث تباطأ السرطان لمدة 33 شهرا. في بعض الحالات، تراوح هذا من تثبيت المرض إلى تقليله إلى الحد الذي لم يعد من الممكن اكتشافه في الدم أو رؤيته في المسح الضوئي.

وفي وقت نشر الورقة البحثية، ظل السرطان تحت السيطرة في عشرين مريضا.

ولم تقارن هذه الدراسة بشكل مباشر العلاج المناعي المزدوج بالعلاجات القياسية، مثل العلاج الهرموني أو العلاج الكيميائي. ومع ذلك، فمن المعروف أن العلاج المناعي الفردي للمرضى الذين يعانون من طفرة MMRd يحافظ عادة على المرض تحت السيطرة لمدة ثمانية أشهر تقريبا، مقارنة بـ 33 شهرا مع العلاج المزدوج الذي تم اختباره في هذه الدراسة.

ومثل جميع العلاجات، يمكن أن يسبب العلاج المناعي آثارا جانبية، حيث عانى ما يقارب نصف الرجال في الدراسة من آثار جانبية، مثل الإسهال، وتوقف نحو 20% من المرضى عن العلاج بسبب هذه الآثار.

وكان العلاج المناعي الأكثر فعالية في سرطان البروستات مع طفرة MMRd، والذي وجد في 4-5% من المرضى.

وتقول الطبيبة ساندرا فان ويلب: "إنها ليست مجموعة كبيرة، ولكن بالنسبة لهؤلاء المرضى، يمكن للعلاج المناعي أن يبطئ بشكل كبير من تقدم سرطان البروستات. ونرى أنه مع العلاج المناعي، يظل السرطان تحت السيطرة لمدة 33 شهرا، وهي نتيجة رائعة".

ويوضح ميهرا: "بناء على نتائجنا، بالنسبة للرجال الذين يعانون من طفرة MMRd، قد يكون من المفيد التفكير في بدء العلاج المناعي حتى قبل العلاج الهرموني أو العلاج الكيميائي .. ومن المحتمل أن نتمكن من علاج هؤلاء الرجال المصابين بسرطان البروستات النقيلي MMRd، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث". RT

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