قمر الحصادين العملاق ينير سماء الأردن في حدث فلكي مميز



ويتسم قمر الحصادين بشروقه المبكر وغروبه المتأخر مقارنة بأطوار البدر الأخرى خلال العام، مما يوفر ساعات إضافية من الإضاءة الطبيعية.



مدير الشؤون العلمية والتدريب في المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في غرب آسيا الدكتور حنا صابات، أشار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن قمر الحصادين، يعرف بمسميات أخرى، مثل (قمر الحصاد) و(قمر الشعير) و(قمر الذرة الكاملة)، وهو القمر البدر الأقرب زمنيا إلى موعد الاعتدال الخريفي، الذي يحدث ما بين 22 و23 من شهر أيلول في النصف الشمالي للكرة الأرضية، لذا يمكن أن يحدث قمر الحصادين في أي وقت خلال أسبوعين قبل أو بعد تاريخ الاعتدال الخريفي، وهو أقرب قمر بدر إلى موعد الاعتدال الخريفي.



صابات، وهو الرئيس الأسبق للجمعية الفلكية الأردنية والعميد السابق لمعهد الفلك وعلوم الفضاء في جامعة آل البيت، أوضح أن قمر الحصادين لهذا العام سيظهر في سماء الأردن مساء الثلاثاء 17 أيلول.



وأشار إلى أنه في طور القمر البدر، يكون القمر مقابلا تماما للشمس، ومن منظور الراصد على الأرض، يشرق البدر لحظة غروب الشمس، ويبقى مضيئا طيلة الليل، ثم يغرب لحظة شروق الشمس في اليوم التالي.



ولفت إلى أمرين سيميزان قمر الحصادين لهذا العام (2024): الأول هو أن طور البدر سيحدث والقمر في أقرب نقطة له في مداره حول الأرض (نقطة الحضيض)، ويحدث ذلك عند الساعة 5:34 من صباح الأربعاء 18 أيلول بتوقيت الأردن، وهذا يجعل القطر الظاهري للقمر أكبر بقليل، وبالتالي تزداد نسبة إضاءته، وتعرف هذه الحالة بالقمر العملاق أو الفائق.



أما الأمر الآخر، فهو أن القمر سيمر في صباح اليوم التالي الأربعاء 18 أيلول بشكل جزئي في مخروط ظل الأرض، ما يترجم على شكل خسوف جزئي للقمر، لكن بالنسبة لنا في الأردن، سوف يغرب القمر قبل دخوله في منطقة الظل الأرضي، أي أننا لن نتمكن من رؤية الخسوف الجزئي للقمر، وبالمقابل، قبل دخول القمر منطقة الظل، سيبدأ القمر بالدخول في منطقة شبه الظل للأرض نحو الساعة 3:41 من صباح الأربعاء 18 أيلول، وهو ما يدعى بمرحلة الخسوف شبه الظلي، لكن هذه الحالة تصعب ملاحظتها رصديا، أي بالملاحظة العادية للمواطنين، وفقا للصابات.



وفسر سبب ظهور قمر الحصادين قائلا:"عند خطوط العرض المعتدلة شمال خط الاستواء (كما هو الحال في أميركا الشمالية) يتقلص تأخر موعد شروق القمر البدر بين يومين متتاليين عند الاعتدال الخريفي من نحو 50 دقيقة إلى نحو 30 دقيقة، مما يجعل مواعيد شروق القمر ثابتة تقريبا (وهو في طور البدر أو نحو ذلك) لثلاثة أيام متتالية، وذلك لأسباب تتعلق بميل محور الأرض الدوراني وبالميل المداري للقمر نسبة إلى مدار الأرض (المستوى الكسوفي)، وكل ذلك جعل للقمر البدر القريب من الاعتدال الخريفي (أي لقمر الحصادين) مكانة مميزة".



وتابع: هذا ويستغرق الشهر القمري الاقتراني (من محاق إلى المحاق التالي أو من بدر إلى البدر التالي) نحو 29.5 يوم، وتعرف السنة القمرية، (مثل السنة الهجرية) على أنها 12 شهرا قمريا اقترانيا أي أنها تعادل نحو 354 يوما، وبالتالي، فالسنة القمرية أقصر من السنة الشمسية بنحو 11 يوما، وهذا يجعل المواعيد التي تحدث فيها أطوار القمر البدر تتغير من سنة شمسية إلى أخرى.



أما عن أصل هذه التسمية، فرجح أن أصلها يعود إلى التراث الأميركي في المناطق الريفية والزراعية في أوائل القرن الثامن عشر، مع أن بعض الباحثين يرجعون هذه التسمية إلى ما هو أقدم من ذلك، وهم السكان الأصليون لأميركا الشمالية.

وأوضح، أنه في عصور ما قبل تكنولوجيا الإضاءة الكهربائية، كان القمر البدر (قمر الحصاد أو الحصادين) بمثابة المنقذ لاستكمال عملهم في الحصاد وجني المحاصيل الزراعية، خصوصا بالنسبة للشعوب التي يكون فيها موسم الحصاد متزامنا مع الاعتدال الخريفي.



الأستاذ المشارك في كلية الزراعة بالجامعة الأردنية الدكتور ميشيل راهبة، قال إن أهمية قمر الحصادين تظهر بشكل واضح في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية أي المناطق التي يتزامن موعد الحصاد فيها مع ظهور قمر الحصادين في نهاية أيلول وبداية تشرين الأول، ذلك أن إضاءة القمر تمنح المزارعين وقتا إضافيا لاستكمال عمل الحصاد، مشيرا إلى أن مواعيد حصاد المحاصيل الحقلية في بلادنا يكون في نهاية الربيع وبداية الصيف، ولا يتزامن مع موعد ظهور قمر الحصادين، وبالتالي فإن ذلك غير مرتبط تقليديا بالممارسات الزراعية في الأردن.



أما بالنسبة لتأثير مراحل ظهور القمر، فلفت إلى أن استخدام المراحل القمرية في الزراعة يعد ممارسة متجذرة في التقاليد القديمة، وفي وقتنا الحالي يعتبر جزءا من الزراعة الحيوية، حيث يوائم المزارعون زراعتهم وحصادهم وأنشطتهم الزراعية الأخرى مع دورة القمر، وتتضمن الدورة القمرية أربع مراحل رئيسية: القمر الجديد، والربع الأول، والقمر الكامل، والربع الأخير، وتستمر كل منها نحو أسبوع.



وأشار إلى أنه من الجانب التاريخي، فإن العديد من الثقافات كالبابلية والمصرية لاحظتا أن هذه المراحل يمكن أن تؤثر في نمو النبات، فعلى سبيل المثال، غالبا ما يوصى بالزراعة خلال القمر الجديد عندما يعتقد أن رطوبة التربة أعلى بسبب جاذبية القمر، والتي يعتقد أنها تعزز إنبات البذور وتطور الجذور، وعلى العكس، يعتقد أن الحصاد أثناء اكتمال القمر يؤدي إلى إنتاجية أفضل، حيث يعتقد أن زيادة محتوى الضوء وعصارة النبات يفيد جودة المحاصيل.



وأضاف: يقترح البعض أن القمر الشمعي (القمر الجديد إلى البدر)، هو الأمثل للزراعة والتسميد، بسبب ظروف النمو المواتية، في حين أن القمر المتضائل (اكتمال القمر إلى القمر الجديد) هو الأنسب للحصاد وإدارة الآفات.



وبين، أن الدليل العلمي للزراعة الحيوية لا يزال محدودا، فلا توجد أدلة علمية كافية تربط بين مراحل القمر وفسيولوجبة النباتات وأن النتائج الإيجابية للزراعة اعتمادا على دورة القمر تكون مرتبطة على الأغلب بمتغيرات الطقس والمناخ.



خبير التراث الشعبي الدكتور أحمد شريف الزعبي، قال:"يظهر قمر الحصادين في شهر أيلول من كل عام، ويكون قمر الحصادين أكثر إشراقا من باقي أيام السنة، كما يشترط لظهوره أن تكون السماء صافية من الغيوم".



وأشار إلى أن بعض المناطق في أميركا الجنوبية يكون الجو فيها مناسبا لحراثة أرضهم وقت ظهور القمر، فيكسبون وقتا إضافيا للحراثة؛ لتهيئة الأرض من أجل الزراعة. وفي مناطق أخرى من أوروبا يكون موسم حصاد، فظهور القمر لعدة أيام يعطيهم وقتا إضافيا لحصاد مزروعاتهم.



أما في منطقتنا، فإن ذلك دلالة أخرى للفلاحين (بعد ظهور نجم سهيل) بأن يهيئوا عدة الحراثة، بتفقد عود الحراثة الخشبي، فيصلحون ما تلف منه في الموسم الماضي، أو إذا لزم الأمر فإنهم يصنعون عودا جديدا لحراثة أرضهم في تشارين التي أصبحت على الأبواب، بحسب الزعبي. (بترا)