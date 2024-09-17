الخارجية: استلام جثمان المواطن ماهر الجازي



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تواصل جهودها للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات المحتجزين جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الجاري.-(بترا)

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