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الخارجية تعرب عن تضامنها مع حكومات دول صديقة جراء الفياضانات

9/17/2024 5:12:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تضامنها مع حكومات وشعوب جمهوريات النمسا، والتشيك، والمجر، وبولندا، وسلوفاكيا، جراء الفيضانات والعواصف المطرية غير المعتادة التي ضربت تلك الدول، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات فيها.


وعبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لشعوب وحكومات الدول التي وقع فيها ضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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