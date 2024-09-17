الخارجية تعرب عن تضامنها مع حكومات دول صديقة جراء الفياضانات
التاريخ
9/17/2024 5:12:18 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تضامنها مع حكومات وشعوب جمهوريات النمسا، والتشيك، والمجر، وبولندا، وسلوفاكيا، جراء الفيضانات والعواصف المطرية غير المعتادة التي ضربت تلك الدول، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات فيها.
وعبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لشعوب وحكومات الدول التي وقع فيها ضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
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