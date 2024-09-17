الحبس لزوج سرق هاتف وقطة زوجته واحتجزها في منزلها ليومين

MENAFN - Alghad Newspaper) موفق كمال

أدت خلافات بين زوجين لقيام الزوج بسرقة قطة زوجته وهاتفها الخلوي، ومن ثم أوصد الباب عليها بالمفتاح لمدة يومين، رافضا فتحه بالرغم من نداءات الإستغاثة التي أطلقتها الزوجة قبل أن يغادر الزوج المكان.



وقضت محكة صلح جزاء عمان بحبس الزوج 3 أشهر؛ لإغلاقه الباب على زوجته مدة يومين، فيما أسقطت المحكمة تهمة السرقة عن الزوج؛ لسرقته جهازها الخلوي وقطتها؛ نتيجة لإسقاط الزوجة حقها الشخصي، كما أعلنت المحكمة براءة صديقه الذي ثبت أنه كان يرافقه، لكنه لم يرتكب أي جرم.



وأكد الزوج، أمام المحكمة، أنه أوصد الباب؛ لأنه كان يعتقد أن هناك مفتاحا آخر مع زوجته، لكن صديقه الذي كان يرافقه أكد أن الزوجة استغاثت به وطلبت منه فتح الباب لأن زوجها رفض ذلك.



وكانت الزوجة احتجزت داخل منزلها مدة يومين حتى تمكنت من فتح الباب والخروج باتجاه المركز الأمني المختص وتقديم شكوى بحق الزوج.



وأُسندت للزوج وصديقه تهمتا حجز الحرية والسرقة، وقد أعلنت المحكمة براءة صديق الزوج من التهم المنسوبة إليه، كما أسقطت المحكمة تهمة السرقة عن الزوج؛ نظرا لإسقاط الزوجة حقها الشخصي، لكنها ما تزال تطالب باستعادة قطتها.



وأدانت المحكمة الزوج بجرم حجز الحرية وقررت حبسه مدة 3 أشهر.