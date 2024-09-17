واشنطن: بلينكن يزور مصر هذا الأسبوع لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة

واشنطن: بلينكن يزور مصر هذا الأسبوع لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة
التاريخ
9/17/2024 5:12:07 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماتيو ليمر، من واشنطن، مساء أمس الاثنين، أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيبحث جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال زيارة سيقوم بها هذا الأسبوع إلى مصر التي تؤدّي دورا هاما في المحادثات الرامية لإبرام هدنة بين حماس وإسرائيل، بحسب واشنطن بوست.
وقال ميلر في بيان إنّ بلينكن "سيجتمع مع مسؤولين مصريين لمناقشة الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن ويخفّف معاناة الشعب الفلسطيني ويساعد في إرساء أمن إقليمي أوسع نطاقا" في تلك المنطقة.-(بترا)
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