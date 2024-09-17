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واشنطن: بلينكن يزور مصر هذا الأسبوع لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة

9/17/2024 5:12:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماتيو ليمر، من واشنطن، مساء أمس الاثنين، أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيبحث جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال زيارة سيقوم بها هذا الأسبوع إلى مصر التي تؤدّي دورا هاما في المحادثات الرامية لإبرام هدنة بين حماس وإسرائيل، بحسب واشنطن بوست.


وقال ميلر في بيان إنّ بلينكن "سيجتمع مع مسؤولين مصريين لمناقشة الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن ويخفّف معاناة الشعب الفلسطيني ويساعد في إرساء أمن إقليمي أوسع نطاقا" في تلك المنطقة.-(بترا)

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