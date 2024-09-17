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الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيات بينهن زوجة القيادي الأسير أحمد سعدات

9/17/2024 5:12:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيات خلال اقتحامه محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، بينهم زوجة أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات المعتقل منذ عام 2002.
وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية بقوة كبيرة وداهمت منازل فلسطينية، واعتقل الجيش 3 فلسطينيات بينهن طالبة جامعية، بالإضافة إلى عبلة سعدات.

وقالت ابنة سعدات في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إن "قوة عسكرية أكثر من 20 جندي اقتحموا منزل العائلة، واعتقلوا والدتي"، مضيفة: "الجيش قام بتصوير مقتنيات البيت بما فيها أعلام فلسطين، بالإضافة إلى تفتيش المنزل قبل الانسحاب".

وكانت السلطة الفلسطينية، قد اعتقلت سعدات في 15 يناير 2002 بتهمة تهريب الأسلحة، وأبقته في سجن أريحا الذي كان تحت رقابة أمريكية وبريطانية، واحتجز مع المتهمين بقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعاب زئيفي.

في 14 مارس 2006 وعقب انسحاب المراقبين البريطانيين والأمريكيين من سجن أريحا، اقتحمت قوات إسرائيل المقر الفلسطيني واعتقلت سعدات وعدد من المعتقلين الفلسطينيين في السجن، وحكم عليه بالسجن 30 عاما.

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