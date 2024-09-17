عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى منذ السابع من تشرين الأول العام الماضي، من خلال تقييد دخول المصلين المسلمين إليه وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه وعرقلة دخولهم.-(بترا)