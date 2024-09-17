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أمانة النواب تنهي أعمال توسعة مبنى مجلس النواب

9/17/2024 5:11:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أنهت الأمانة العامة في مجلس النواب أعمال التوسعة والصيانة في مبنى المجلس، تمهيداً لاستقبال النواب.
وقال الأمين العام لمجلس النواب عواد الغويري، إن الأمانة العامة في المجلس باشرت أعمال الصيانة والتوسعة لتشمل توسعة مكاتب النواب واستحداث قاعات في إطار تطوير البنى التحتية، ليكون قادرا على توفير الدعم اللوجستي الكامل للنواب وتكتلاتهم وأحزابهم ولجانهم، بالإضافة إلى عمل مبنى جديد للمديريات الإدارية في المجلس.

وأضاف أن الأمانة العام سعت لتوفير جميع المتطلبات والاحتياجات لتتواءم مع مرحلة التحديث السياسي والإداري التي أرادها جلالة الملك عبد الله الثاني، في المئوية الثانية من عمر المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً أن مبنى المجلس أصبح جاهزا لاستقبال مجلس النواب العشرين.

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