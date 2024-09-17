أمانة النواب تنهي أعمال توسعة مبنى مجلس النواب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أنهت الأمانة العامة في مجلس النواب أعمال التوسعة والصيانة في مبنى المجلس، تمهيداً لاستقبال النواب.
وقال الأمين العام لمجلس النواب عواد الغويري، إن الأمانة العامة في المجلس باشرت أعمال الصيانة والتوسعة لتشمل توسعة مكاتب النواب واستحداث قاعات في إطار تطوير البنى التحتية، ليكون قادرا على توفير الدعم اللوجستي الكامل للنواب وتكتلاتهم وأحزابهم ولجانهم، بالإضافة إلى عمل مبنى جديد للمديريات الإدارية في المجلس.
وأضاف أن الأمانة العام سعت لتوفير جميع المتطلبات والاحتياجات لتتواءم مع مرحلة التحديث السياسي والإداري التي أرادها جلالة الملك عبد الله الثاني، في المئوية الثانية من عمر المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً أن مبنى المجلس أصبح جاهزا لاستقبال مجلس النواب العشرين.
MENAFN17092024000072011014ID1108681601
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.