اختيار يوسف بكّار الشخصية الثقافية لمعرض عمان الدولي للكتاب 2024



وتقام هذه الدورة بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية.



ومن المقرر أن تقام الدورة 23 لمعرض عمان الدولي للكتاب 2024 في المركز الأردني للمعارض الدولية-مكة مول، في الفترة بين 10 إلى 19 تشرين أول المقبل، بمشاركة دولة الجزائر الشقيقة ضيف الشرف.



والدكتور يوسف بكّار شخصية أكاديمية، وأستاذ جامعي عرف بمساهماته الكبيرة في مجال النقد الأدبي، وقدم قراءات نقدية للشعر العربي القديم والحديث، ودرس أعمال العديد من الشعراء والأدباء العرب، إلى جانب اهتمامه بالتراث العربي؛ إذ عمل على تحقيق وتدقيق النصوص التراثية، وقدم دراسات قيمة حول الشعر الجاهلي والشعراء المعاصرين، وفي مجال الأدب المقارن قام بدراسات مقارنة بين الأدب العربي والأدب الفارسي، وساهم في ترجمة العديد من الأعمال الأدبية.



كما عمل في العديد من الجامعات الأردنية والعربية في مناصب إدارية وأكاديمية مهمة، مثل نائب رئيس جامعة اليرموك، وعميد البحث العلمي والدراسات العليا، وحصل على العديد من الجوائز تقديراً لإسهاماته في مجال الأدب والنقد، منها: جائزة الدولة التقديرية في الآداب-الأردن، وجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي فئة الإنجاز في الترجمة من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية.





وقال مدير معرض عمان الدولي للكتاب، جبر أبو فارس، إن الدكتور يوسف بكار شخصية أكاديمية بارزة في الأردن والوطن العربي؛ إذ ساهم منذ سبعينات القرن الفائت في تطوير الدراسات الأدبية والنقدية في الوطن العربي، من خلال مؤلفاته التي وصلت إلى 80 عنوانا، ونسعد باختيار اللجنة الثقافية الهادف لتسليط الضوء على مكانة وإبداعات هذه الشخصية الأدبية في الساحة الأكاديمية والأدبية العربية، وإنتاجها العلمي الغزير، بمختلف المؤلفات والأبحاث في مجال الأدب والنقد العربي.



وأضاف، أن المعرض كما احتفى خلال دوراته الماضية بعدد من الكتاب والأدباء والمثقفين من خلال شخصية المعرض الثقافية التي أصبحت جزءا رئيسيا من فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب، سوف يحتفي بالدكتور يوسف بكار من خلال ندوة متخصصة تقام ضمن البرنامج الثقافي للمعرض تلقي الضوء على مسيرته الأكاديمية الحافلة التي في مجال التأليف والنقد بمشاركة عدد من المثقفين، ومن تتلمذ على يديه بمختلف المؤسسات الأكاديمية.



بدوره، أعرب الدكتور يوسف بكار عن شكره لاتحاد الناشرين الأردنيين، وجهود اللجنة الثقافية لمعرض عمان الدولي للكتاب على هذا اللفتة والتكريم باختياره الشخصية الثقافية للدورة 23، بعد مسيرة طويلة في خدمة العلم والأدب تجاوزت إلى 40 عاما، قدم خلالها العدد من المؤلفات في مجال الترجمة والنقد.

وأكد الدكتور بكار أهمية بناء جسور التواصل بين الأجيال، ونقل المعرفة والتراث الأدبي إلى الأجيال القادمة، مبينا أهمية الدور الذي يقوم به معرض عمان الدولي للكتاب في إثراء الحركة الثقافية والأدبية، ونشر الثقافة والأدب من خلال فعالياته المختلفة.



يشار إلى أن الدكتور يوسف بكار، مواليد عام 1942، وهو أستاذ شرف بقسم اللّغة العربيّة وآدابها/ كلية الآداب-جامعة اليرموك، يحمل درجة الدكتوراه في الآداب: النّقد الأدبي مع مرتبة الشّرف الأولى من جامعة القاهرة 1972، وعضو في المجامع والجمعيّات والهيئات العلميّة والأدبيّة والاستشاريّة، شارك في التحكيم في الجوائز الأدبية، مثل جائزة الملك فيصل العالمية، وجائزة مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، وترأس هيئة تحرير في عدد من المجلات العلميّة الأكاديميّة، وحضور واسع في مختلف المؤتمرات والمنتديات الثقافية في الأردن، وخارجها.