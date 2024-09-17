فكرة إقالة نتنياهو لغالانت خلال الحرب.. بين الهدف المعلن والحسابات السرية

نتنياهو، الذي حاول إقالة غالانت من وزارة الأمن، في مارس/آذار 2023، على خلفية موقفه المستقل المعارض للتغييرات الجذرية في النظام السياسي في إسرائيل، اضطر، آنذاك، للتراجع أمام ضغط الشارع وتظاهر مئات آلاف الإسرائيليين.

أعاد نتنياهو غالانت بعد يومين لمنصبه الوزاري، لكن الخصومة استمرت، لا سيّما أن نتنياهو يخشى القادة المستقلين برأيهم من حوله، وبعد اندلاع الحرب الحالية تفاقمت الخلافات بينهما، وفي جوهرها تأييد غالانت، منذ شهور، لإنهائها وإتمام صفقة، التقاط الأنفاس وترتيب الأوراق مع لبنان دون حرب، فيما يريدها نتنياهو حرباً طويلة تبعده عن السقوط من التاريخ، ومن الحكم، وربما تقرّبه من احتلال القطاع، أو قسم منه، لعدة عوامل.



الآن، وفي ظل تصاعد الانتقادات الإسرائيلية الموجهة لحكومة نتنياهو على إهمال الشمال وبقاء الجليل الأعلى خالياً و”منطقة عازلة”، اختار الأخير ذلك كتوقيت مناسب للقيام بإضافة“استعادة النازحين لأهداف الحرب”، مستخدماً الإضافة“قنبلة دخانية” لحجب حقيقة دوافع نيّته استبدال غالانت، والدفع نحو حملة عسكرية يعتبرها مراقبون كثر، وبحق، تحرشاً جدياً من شأنه أن يؤدي لحرب شاملة.

بخلاف تسريبات أبواق نتنياهو بأنه معنيّ بمعركة مع“حزب الله” لكن غالانت يحول دونها، فإنه يتجه للقيام بعزل غالانت خلال أيام، وربما ساعات، تحرّكه حساباتٌ وأهداف غير معلنة كافتها داخلية، فئوية، وشخصية.



مآرب غير معلنة



وفي الواقع، يتطلع نتنياهو إلى ضم ساعر لحكومته أولاً للانتقام من غالانت و”سدّ الحساب” معه، تأمين حياتها حتى نهاية ولايتها، نهاية 2026، ضمان تمرير قانون التجنيد الذي يعفي حلفاءه الحريديم (اليهود الأورثوذوكس) من الخدمة العسكرية رغم الحرب، وهذا ما يعارضه غالانت وبعض نواب“الليكود”، ضمان المصادقة على الميزانية العامة للعام 2025، رسالة واضحة لبقايا المعارضة الداخلية في“الليكود”. كذلك هو استنساخ لوسيلة خلاقة يستخدمها نتنياهو مع خصومه، وهي اصطيادهم بـ“مصيدة عسل”، فساعر غادر“الليكود” بعد خلاف شخصي وسياسي مع نتنياهو، قبل سنوات، تحرّكه شهوة البقاء في الصورة، وفي القيادة، يرغب بالعودة لبيته السياسي لأن أياً من الأحزاب اليوم غير معنية بها، واستطلاعات الرأي لا تبتسم له، بيد أن دوسه على كل تصريحاته المعادية (بصوته وصورته) لنتنياهو تفقده المصداقية بعيون الإسرائيليين، وتظهره نموذجاً فظّاً للانتهازية البشعة، ولذا فإن نتنياهو من هذه الناحية ينتقم منهم أيضاً، وليس فقط يتكأ عليه لتوسيع حكومته.



ساعر، الذي يحاول تبرير هذا التناقض، يقول من خلال مقرّبيه إن حاجة الأمن والمصالح العليا تقتضي انضمامه لصناعة القرار وترشيدها، لكنه يصطدم بعقبة أخيرة ربما تُفشِل كل المبادرة تتمثّل برفض سارة نتنياهو لها فهي تتهمه بالخيانة، وتعتقد أنه سيعاود خيانة زوجها من جديد. وهذا ما يعبّر عنه رسم كاريكاتير في صحيفة“يديعوت أحرونوت”، اليوم، يبدو فيه ساعر يرتدي بدلة الوزير وبيده حقيبة، ويتجه لدخول مقر وزارة الأمن في تل أبيب، فيما تمثل في واجهة العمارة سارة نتنياهو وهي تقف كحارسة، وإلى جانبها إشارة قف!



هذه كارثة



من جهته، يحافظ غالانت على الصمت حيال هذه الدراما السياسية في إسرائيل، محاولة إقالته، ويكتفي بالقول، عبر مقرّبين منه، إنه باق في حزب“الليكود”، فيما يبدي جيش الاحتلال حالة قلق شديد من الفكرة في ذروة الحرب، أما رئيس المعارضة يائير لبيد فاعتبر استبدال وزير أمين في ذروة حرب كارثة، علاوة على منح نتنياهو المزيد من الوقت للمزيد من التخريب، ومع ذلك فهذا لن يقوّي الحكومة، بالعكس فهي ستسقط”.



ويذهب النائب المعارض، الوزير المستقيل، والقائد الأسبق للجيش غادي آيزنكوت للقول للإذاعة العبرية، اليوم:“أنا قلق من التوجهات الساخرة التي لا ترى مصالح إسرائيل كما يفعل نتنياهو، الذي يبحث عن غاياته الشخصية حتى على حساب المساس بضرب مناعة الإسرائيليين، وهو يبحث عن المصادقة على قانون تجنيد يعفي الحريديم شركاءه في الائتلاف، وهو قانون خطير كونه تجاهل حاجة الجيش للجنود في فترة حرب، ويضرب مناعة الإسرائيليين لأنه يمسّ بتكافلهم”.



وقال آيزنكوت إن امتحان كل حكومة هو خدمة مصالح إسرائيل وأهداف الحرب، التي لم يتحقق أيّ منها بسبب تحرّك نتنياهو بدوافع فئوية، ومواصلة التغرير والمناورة والهرب من اتخاذ قرارات مستحقة، وفي المقابل اتخاذ قرارات ملوّثة غايتها البقاء في الحكم، وهذا ما دفعنا لمغادرة حكومة الوحدة.



الرهان على وجود إسرائيل



اعتبر آيزنكوت أن إقالة غالانت الآن رهانٌ خطير على وجود الدولة، معلّلاً رؤيته هذه بالقول إن وزير الأمن وظيفته خطيرة وحساسة جداً، وساعر رجل طيب، لكنه بلا تجربة، وفي الوضع الراهن لن ينجح بممارسة صلاحياته، ولا يملك وقتاً لدراسة طبيعة هذا الدور. كما يؤكد أن هذه الخطوة تنمّ عن خلط نتنياهو للحسابات، وهو ينتقل من مدير سيء للأزمات للعبث بمستقبل إسرائيل.



وتابع:“أنا قلق جداً، وأنا أعرف طبيعة المداولات داخل الكابنيت، حيث يسيطر نتنياهو على كل شيء فيه. ساعر غير مؤهّل لهذا المنصب الآن، وتعيينه فيه مراهنة على مستقبل إسرائيل. لديّ انتقادات على غالانت، خاصة طريقة إدارة الحرب، ولكن استبداله الآن في زحمة الحرب عملٌ غير مسؤول، ويصبّ الماء على إستراتيجية إيران المستندة لفكرة حرب طويلة تستنزف إسرائيل وتضعفها علاوة على أن هذا حكمٌ بالموت على المخطوفين”.



وهذا ما تؤكد عليه عائلات المخطوفين، التي اعتبرت، في بيانها أمس، أن تعيين ساعر، المعروف برفضه للصفقة ولوقف الحرب، وزيراً للأمن حكم ٌبالإعدام على المخطوفين، ومن جهة أخرى؛ تؤكد واشنطن أنها قلقة ومستغربة، وتعتبر إقالة غالانت ضرباً من الجنون.



انقسام الإسرائيليين



لم يكن من الممكن أن تتدخل سارة نتنياهو في قرارات حكومية خطيرة، وأن يتم استبدال غالانت الآن، استبدال“الخيول في ذروة المرتفع”، لولا إن الإسرائيليين منقسمون على قضايا كثيرة وجوهرية لم تطفئها حربٌ مكلفة وخطيرة، وبسبب تحوّل نتنياهو لقديس لدى أنصاره، خاصة اليهود الشرقيين ممن بات دعمهم الأعمى له بمثابة“دين” جديد لدى الإسرائيليين. وينعكس هذا الانقسام في الخطاب السياسي العام، فمقابل موقف آيزنكوت، يقول الوزير شيكلي إن غالانت لم يعرف كيف يتحدى قيادة الجيش وتحفيزهم ودفعهم لتدمير“حماس”، ولذا وجبت إقالته.



كذلك في مرايا الإعلام العبري، حيث يجري نقاشٌ بين مؤيد ومعارض للإقالة المتوقعة، فيقول المحلل السياسي في صحيفة“هآرتس” يوسي فرطر إنه حتى الآن كان ساعر يسير مع صورة الإنسان صاحب الكلمة، ورَفَضَ في الماضي إغراءات نتنياهو، والآن ربما ينضم لـ“قائد فاسد، خطير، وبدون ضوابط، وساخر يفّضل مصلحته على مصالح الدولة” (كما كتب ساعر بنفسه ليلة إقالة غالانت في مارس 2023).



كما يقول فرطر إن منصب وزير الأمن إغراءٌ كبير، ولكن أين اختفت المبادئ والاستقامة؟



وعن ذلك يضيف:“هذه الحكومة ينبغي إسقاطها لا إنقاذها... هكذا قال ساعر عدة مرات في ما مضى.. والآن هو المنقذ”.



ويتبعه المحلل العسكري عاموس هارئيل، الذي يرى أن التردد حول طبيعة العملية في لبنان حقيقي، لكن مبادرة نتنياهو الآن وضغطه على غالانت للتحرك ضد لبنان (بعدما رفض توصيته بضربة استباقية في بداية الحرب) تعني مغامرة خطيرة، لافتاً إلى أن اعتبارات نتنياهو الحقيقية: التخلص من غالانت للحفاظ على استقرار ائتلافه الحاكم.. وإذا احتاج ذلك استبدال وزير أمن بوزير آخر بدون تجربة في ذروة حرب مع مخاطر اتساعها والتنازل عن المخطوفين فكل هذا سيكون. منوهاً أن واشنطن مصدومة، وحذرت نتنياهو من نتائج خطيرة للخطوة، ويزداد استغرابهم عندما يسمعون اعتباراً إضافياً: صفقة بين الليكود وبين شاس ويهدوت هتوراة تؤمّن استمرار إعفاء معظم الحريديم من الخدمة العسكرية.



كل الطرق تؤدي لتسوية



ويرى محلل الشؤون الاستخباراتية في“يديعوت أحرونوت” رونين بيرغمان أن قائد الجيش هليفي قال لضباط كبار إنه ملتزمٌ بإعادة النازحين، وهو يعتقد أن ذلك ممكنٌ بطريقتين: صفقة تستعيد المخطوفين، ومفاوضات مع“حزب الله”، أو بدون صفقة؛ حملة عسكرية تعقبها تسوية سياسية، لكن الحملة العسكرية من شأنها أن تؤدي لتصعيد.



ويؤكد بيرغمان أن الحملة العسكرية على جنوب لبنان لن تؤمّن عودة النازحين، وأنه، في كل الأحوال، لا بدّ من اتفاق سياسي مع لبنان و”حزب الله”. وهذا ما يؤكده عاموس هوكشتاين، المبعوث الأمريكي للمنطقة.



ويرى زميله المحلل السياسي بن درور يميني أن نيّة رئيس حكومة إبعاد غالانت، آخر السياسيين الذين يحظون بمقدار من ثقة الجمهور وفي العالم، هو جنون وهدية لمحور الشرّ.



إذا كان نتنياهو يعتقد أن هذا الوقت لاستبدال وزير أمن فليتفضل بالاستقالة بنفسه، أو يطرح نفسه للانتخابات مجدداً”.



ويرى المحرر في صحيفة“معاريف”، المعلق السياسي بن كاسبيت، أن حكومة الكوارث تحصل على وجبة أوكسجين اصطناعية من خلال انضمام ساعر لها. موضحاً أن فكرة قيام نتنياهو باستبدال وزير أمن لحظة قبل انزلاق الجبهة الشمالية لحرب شاملة هي فكرة لا يمكن استيعابها.



نافذة فرص لتغيير الواقع



في المقابل؛ ينقل المراسل العسكري في صحيفة“يديعوت أحرونوت” عن قادة كبار في الجيش قولهم: لن تعود فرصة أفضل لعملية عسكرية في الشمال، جنوب لبنان، وشمال البلاد فارغ، وعشية انتخابات أمريكية لا احتمال أن تتركنا أمريكا وشأننا.. كذلك نحن خطوة قبل الشتاء، ونحن غير معنيين بالتورط بوحل لبنان:“إذا لم نفعلها الآن لن ننجح مستقبلاً باستعادة السكان- يقول مصدر”.



وترى المعلقة السياسية اليمينية نافا درومي معللة دعمها للخطوة الوشيكة إن“غالانت لا يقود لانتصار، ولا يعرف كيف يدير حرباً، وأحياناً يبدو أنه غير راغب بالدخول لها بكامل القوة”.-(وكالات)