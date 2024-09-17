الجيش الإسرائيلي يعتقل 30 فلسطينيا في الضفة الغربية

وذكر بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) الثلاثاء، أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ مساء الاثنين 30 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم 3 سيدات وصحفي ومعتقلون سابقون".



وأوضح البيان أن "من بين عبلة سعدات زوجة الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير القائد أحمد سعدات، وتحرير جابر، وطالبة الإعلام في جامعة بيرزيت دعاء القاضي، بالإضافة إلى الصحفي قتيبة حمدان".



وقال البيان إن "عمليات الاعتقال توزعت في غالبية محافظات الضفة".



وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، خلال حملات الاعتقال، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير المنازل".



وبلغ إجمالي معتقلي الضفة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول أكثر من 10 آلاف و700 مواطن من الضفة بما فيها القدس، ولا تشمل الحصيلة معتقلي القطاع، وفق بيانات سابقة لنادي الأسير.



وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن مقتل 705 وإصابة نحو 5 آلاف و700، إضافة للمعتقلين، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.



فيما خلفت حربه المدمرة على غزة والتي تحظي بدعم أمريكي أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.-(الأناضول)