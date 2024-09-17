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الدولار ينخفض مع توقعات بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة

9/17/2024 5:11:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقترب الدولار، اليوم الثلاثاء، من أدنى مستوى له هذا العام عشية البدء المتوقع لدورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة، والتي يراهن المتعاملون في الأسواق على أنها قد تبدأ بخفض كبير لأسعار الفائدة.

وتداول اليورو حول 1.1123 دولار في التعاملات الآسيوية، ليظل قريبا من أعلى مستوى له خلال العام عند 1.1201 دولار، وفقاً لما ذكرته العربية.نت.

وارتفع الين إلى مستوى 140 مقابل الدولار في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة، أمس الاثنين، ثم تراجع إلى 140.77 مع عودة المتعاملين للعمل في طوكيو.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، ارتفعت العقود الآجلة لصناديق مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" لتزيد احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 67% مقابل 30% قبل أسبوع.

وقال محللو ماكواري في مذكرة للعملاء، "بغض النظر عما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة 25 أو 50 نقطة أساس يوم الأربعاء، نعتقد أن قرار المجلس سيكون "التيسير النقدي".

وأضاف المحللون، "سينخفض الدولار أمام العملات الرئيسية في حال الحديث عن تيسير نقدي كبير، حتى مع خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.. أكبر الخسائر، إن حدثت، ستكون على الأرجح مقابل الين".

وأرجعوا ذلك إلى أن "التباين بين توقعات البنوك المركزية سيظل الأكثر وضوحا بين مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان في الوقت الراهن"، ومن المتوقع أن يتمسك بنك اليابان بسياسته يوم الجمعة، لكنه أشار إلى رفع أسعار الفائدة مرات أخرى.

وقاد الجنيه الإسترليني، وهو أفضل عملات مجموعة العشر أداء هذا العام مع ارتفاع 3.9% مقابل الدولار، الصعود أمام العملة الأمريكية بفضل الدلائل على متانة الاقتصاد البريطاني وثبات التضخم.

وتجاوز الجنيه الإسترليني مستوى 1.32 دولار، أمس الاثنين، وسجل 1.3203 دولار في التعاملات الآسيوية. ومن المتوقع أن يترك بنك إنجلترا أسعار الفائدة من دون تغيير عند 5% في اجتماعه يوم الخميس.

وزاد الدولار الأسترالي 0.6746 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلاندي 0.6189 دولار اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أن الأسواق الصينية مغلقة حتى غد الأربعاء بسبب عطلة، ومع هذا ارتفع اليوان إلى 7.0947 مقابل الدولار في التعاملات خارج البلاد.

واستقر مؤشر الدولار عند 100.7 ليظل قريبا من أدنى مستوى له في عام 2024 والذي سجله الشهر الماضي عند 100.51.

ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في كندا في وقت لاحق من الجلسة، لكن كل الأنظار لا تزال متجهة إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين وينتهي غدا الأربعاء. وكالات

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