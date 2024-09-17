بلدية دير أبي سعيد تواصل تنفيذ عطاء تعبيد الطرق بـ 375 ألف دينار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واصلت بلدية دير أبي سعيد في لواء الكورة التابعة لمحافظة اربد، أعمال فتح وتعبيد الطرق في حدود المناطق التي تشرف عليها البلدية.
وقال رئيس البلدية عادل بني عيسى لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن العطاء الحالي لفتح وتعبيد الطرق شارف على الانتهاء وبلغت تكلفته 375 ألف دينار، وشمل معظم الشوارع في جميع مناطق البلدية.
وأضاف أن الشوارع التي تم تعبيدها هي، شوارع شبكة المعصرة، وشبكة شوارع دوار إقرأ، شارع سجير في منطقة دير أبي سعيد، وشوارع شبكة مدرسة مريم بنت عمران وشارع بالقرب من مدرسة عائشة التيمورية في كفر الماء، وشارع المحول في جفين ظهر البد، وشارع مدرسة البنات الثانوية والحصحاصة في تبنة.
وذكر بني عيسى، أن البلدية ستعمل على طرح عطاء لفتح وتعبيد الشوارع بقيمة 200 ألف دينار خلال الفترة المقبلة، فيما بلغت قيمة العطاء الذي انتهت البلدية من تنفيذه خلال الفترة الماضية 450 ألف دينار.
وبين أن البلدية استكملت عطاء تركيب أقنية تصريف مياه في جميع مناطق البلدية، وتم إنشاء عبارات جديدة وجريلات تصريف المياه في المناطق السوداء، لحل مشكلة تجمع المياه، ووضع أغطية للعبارات والمناهل، حيث بلغت تكلفة العطاء 600 ألف دينار.
وأوضح أن هناك حالات فردية وقعت تمثلت بقيام مواطنين بوضع النفايات في المناهل، فيما وقعت حالة أخرى بسرقة أغطية المناهل، وتم تقديم شكوى رسمية لدى الأجهزة الأمنية.
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