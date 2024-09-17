بلدية دير أبي سعيد تواصل تنفيذ عطاء تعبيد الطرق بـ 375 ألف دينار



وقال رئيس البلدية عادل بني عيسى لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن العطاء الحالي لفتح وتعبيد الطرق شارف على الانتهاء وبلغت تكلفته 375 ألف دينار، وشمل معظم الشوارع في جميع مناطق البلدية.



وأضاف أن الشوارع التي تم تعبيدها هي، شوارع شبكة المعصرة، وشبكة شوارع دوار إقرأ، شارع سجير في منطقة دير أبي سعيد، وشوارع شبكة مدرسة مريم بنت عمران وشارع بالقرب من مدرسة عائشة التيمورية في كفر الماء، وشارع المحول في جفين ظهر البد، وشارع مدرسة البنات الثانوية والحصحاصة في تبنة.



وذكر بني عيسى، أن البلدية ستعمل على طرح عطاء لفتح وتعبيد الشوارع بقيمة 200 ألف دينار خلال الفترة المقبلة، فيما بلغت قيمة العطاء الذي انتهت البلدية من تنفيذه خلال الفترة الماضية 450 ألف دينار.



وبين أن البلدية استكملت عطاء تركيب أقنية تصريف مياه في جميع مناطق البلدية، وتم إنشاء عبارات جديدة وجريلات تصريف المياه في المناطق السوداء، لحل مشكلة تجمع المياه، ووضع أغطية للعبارات والمناهل، حيث بلغت تكلفة العطاء 600 ألف دينار.



وأوضح أن هناك حالات فردية وقعت تمثلت بقيام مواطنين بوضع النفايات في المناهل، فيما وقعت حالة أخرى بسرقة أغطية المناهل، وتم تقديم شكوى رسمية لدى الأجهزة الأمنية.

