شركة Graco تطور أول مسدسات رش هوائية معتمدة للأداء المريح

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة .Graco Inc، وهي الشركة الرائدة في معدات مناولة السوائل، عن إطلاق مسدسي الرش الهوائي الصناعيين الوحيدين Stellair ACE وStellairTM، الحاصلين على شهادة الأداء في بيئة العمل. يثبت الاختبار المتقدم الذي أجرته شركة United States Ergonomics أن رشاشات التغذية بالضغط اليدوية تقلل من إمكانات التعب، مما يزيد من إنتاجية عملاء الطلاء الصناعيين.

قال Peter Linder، نائب رئيس المبيعات في أمريكا الشمالية وإدارة المنتجات العالمية في قسم الصناعة في شركة Graco: "الطلاء عمل شاق حقًا". وهو من بين المديرين التنفيذيين الذين عملوا في وردية في كابينة رش الطلاء في المصنع لفهم احتياجات عمال الطلاء الصناعيين بشكل أفضل.

يتذكر Linder ويضيف "كان كتفي يؤلمني بشكل خاص في نهاية اليوم". "لقد أكدت هذه التجربة الحاجة إلى دعم خط إنتاج مسدسات الرش الذي يطلبه عمال الطلاء لأنه يعزز من راحتهم ويجعل مهمة الطلاء أسهل".

مصنوع لعمال الطلاء الصناعيين: Stellair ACE و Stellair

على الرغم من أن بيئة العمل كانت تؤخذ في الاعتبار في تصميمات مسدسات الرش السابقة، إلا أن شركة Graco أدركت أهمية التحسينات المستمرة من خلال إشراك شركة United States Ergonomics، وهي شركة عالمية تقدم خدمة استشارية في مجال بيئة العمل واختبار المنتجات.

نتج عن هذا التعاون أول مسدسات رش طلاء معتمدة في الصناعة للأداء المريح.



يبلغ وزن مسدس الرش Stellair ACE 209 جرامات (7.4 أونصة) - وهو أخف وزنًا بنسبة تصل إلى 50 بالمائة من أي مسدس رش آخر يعمل بالضغط اليدوي - وذلك بفضل هيكله المتين الفريد من نوعه المصنوع من البوليمر المقوى بالكربون. يستخدم Stellair ACE مجهودًا عضليًا أقل بنسبة 25 بالمائة من مسدسات الرش الهوائية الصناعية المماثلة. يبلغ وزن مسدس الرش Stellair المصنوع من معدن الألومنيوم 410 جرامات (14.46 أونصة)، وهو ما يجعله من بين أخف مسدسات الرش الصناعية المتاحة. بالمقارنة مع مسدسات الرش الهوائية المماثلة، فإن Stellair يقلل من الجهد العضلي بنسبة تصل إلى 18 بالمائة.

لم يكن تقليل الوزن هو التقدم الوحيد في مجال بيئة العمل الذي تم تضمينه في تصميم مسدس الرش الجديد. ركز مهندسو Graco أيضًا على تقليل نقاط الضغط اليدوية، وتحسين التوازن العام للمسدس، وتعزيز مرونة الخرطوم. وقد سمح لهم البحث والاختبار الذي أجرته مؤسسة United States Ergonomics بقياس التحسينات بشكل موضوعي.

الاعتماد من خلال U.S. Ergonomics

قامت شركة United States Ergonomics بأبحاث وتقييم بيئة العمل الخاصة بمسدس الرش الهوائي اليدوي في ثلاث مراحل أساسية: تحليل التصميم وتحسينه؛ ومراجعة التصميم واختباره؛ وتقييم بيئة العمل. تضمنت كل مرحلة عمال طلاء محترفين يعملون في البيئات الصناعية.

قال Kevin Costello، رئيس شركة United States Ergonomics، "لقد صنف عمال الطلاء باستمرار رشاشات الطلاء الجديدة من Graco على أنها متفوقة من حيث الوزن، وملاءمة اليد، والشعور، والتوازن، والتحكم في الزناد، والقدرة على التعديل". "كانت ملاحظاتهم مهمة لشهادة أداء بيئة العمل. نتوقع أن تفي التجارب الميدانية في تطبيقات ورشة دهان الإنتاج بمتطلبات الشهادة الرسمية ".

لمزيد من المعلومات حول كيفية تزويد مسدسات رش الهواء اليدوية Stellair ACE وStellair عمال الطلاء الصناعيين ببيئة العمل المتميزة وإمكانية الخدمة وأداء الرش الذي يحتاجون إليه للاستمتاع والتفوق في وظائفهم، قم بزيارة .

شاهد: بيئة العمل المعتمدة من الخبراء مسدسات الرش الهوائية Stellair و Stellair AC

مجموعة المواد الإعلامية: مسدسات الرش الهوائية الصناعية Stellair وStellair AC .

معلومات عن GRACO

توفر شركة Graco Inc. التقنيات اللازمة والخبرة المطلوبة لإدارة السوائل والطلاءات في كل من التطبيقات الصناعية والتجارية. تتولى هذه الشركة مسؤولية تصميم الأنظمة والمعدات وتصنيعها والتسويق لها لنقل السوائل والمساحيق وقياسها والتحكم فيها وتوزيعها ورشها. تقدم Graco، الشركة الرائدة في قطاعها والتي يقع مقرها في مينيابوليس، خدماتها للعملاء في جميع أنحاء العالم في مجالات التصنيع والمعالجة والبناء والصيانة.

يقوم قسم الصناعة في شركة Graco بتصنيع معدات التشطيب السائل وتوزيع السوائل المتقدمة للاستخدام في التطبيقات الصناعية بشكل أساسي. تشمل منتجات هذا القسم معدات التشطيب السائل التي تضع السوائل على المعادن والخشب والبلاستيك، مع التركيز على الحلول التي توفر تكاملاً سهلاً لأنظمة المراقبة والتحكم في الطلاء.

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حول UNITED STATES ERGONOMICS

تتخصص United States Ergonomics في بيئة العمل المتعلقة بالمنتجات وأماكن العمل. تحقق الشركة مكاسب مستدامة في الإنتاجية مع تقليل المخاطر المريحة وضمان الصحة والسلامة. تدير شركة United States Ergonomics مختبرًا متطورًا لبيئة العمل يوفر تصميمًا متقدمًا لمكان العمل واختبار المنتجات وإصدار الشهادات.

تشير شهادة United States Ergonomics إلى استكمال عملية اختبار صارمة حددتها جمعية علم بيئة العمل الدولية. يوفر المنتج الذي حصل على شهادة فوائد مريحة قابلة للقياس للمستخدم من خلال تحسين الراحة والملاءمة وتقليل عوامل الخطر التي قد تسبب إصابات.

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