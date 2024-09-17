شركة Graco تطور أول مسدسات رش هوائية معتمدة للأداء المريح

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة .Graco Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GGG)
، وهي الشركة الرائدة في تصنيع
معدات مناولة السوائل، عن إطلاق مسدسي الرش الهوائي الصناعيين الوحيدين Stellair ACE وStellairTM، الحاصلين على شهادة الأداء في بيئة العمل. يثبت الاختبار المتقدم الذي أجرته شركة United States Ergonomics أن رشاشات التغذية بالضغط اليدوية تقلل من إمكانات التعب، مما يزيد من إنتاجية عملاء الطلاء الصناعيين.
قال Peter Linder، نائب رئيس المبيعات في أمريكا الشمالية وإدارة المنتجات العالمية في قسم الصناعة في شركة Graco: "الطلاء عمل شاق حقًا". وهو من بين المديرين التنفيذيين الذين عملوا في وردية في كابينة رش الطلاء في المصنع لفهم احتياجات عمال الطلاء الصناعيين بشكل أفضل.
يتذكر Linder ويضيف "كان كتفي يؤلمني بشكل خاص في نهاية اليوم". "لقد أكدت هذه التجربة الحاجة إلى دعم خط إنتاج مسدسات الرش الذي يطلبه عمال الطلاء لأنه يعزز من راحتهم ويجعل مهمة الطلاء أسهل".
مصنوع لعمال الطلاء الصناعيين: Stellair ACE و Stellair
على الرغم من أن بيئة العمل كانت تؤخذ في الاعتبار في تصميمات مسدسات الرش السابقة، إلا أن شركة Graco أدركت أهمية التحسينات المستمرة من خلال إشراك شركة United States Ergonomics، وهي شركة عالمية تقدم خدمة استشارية في مجال بيئة العمل واختبار المنتجات.
نتج عن هذا التعاون أول مسدسات رش طلاء معتمدة في الصناعة للأداء المريح.
يبلغ وزن مسدس الرش Stellair ACE 209 جرامات (7.4 أونصة) - وهو أخف وزنًا بنسبة تصل إلى 50 بالمائة من أي مسدس رش آخر يعمل بالضغط اليدوي - وذلك بفضل هيكله المتين الفريد من نوعه المصنوع من البوليمر المقوى بالكربون. يستخدم Stellair ACE مجهودًا عضليًا أقل بنسبة 25 بالمائة من مسدسات الرش الهوائية الصناعية المماثلة.
يبلغ وزن مسدس الرش Stellair المصنوع من معدن الألومنيوم 410 جرامات (14.46 أونصة)، وهو ما يجعله من بين أخف مسدسات الرش الصناعية المتاحة. بالمقارنة مع مسدسات الرش الهوائية المماثلة، فإن Stellair يقلل من الجهد العضلي بنسبة تصل إلى 18 بالمائة.
لم يكن تقليل الوزن هو التقدم الوحيد في مجال بيئة العمل الذي تم تضمينه في تصميم مسدس الرش الجديد. ركز مهندسو Graco أيضًا على تقليل نقاط الضغط اليدوية، وتحسين التوازن العام للمسدس، وتعزيز مرونة الخرطوم. وقد سمح لهم البحث والاختبار الذي أجرته مؤسسة United States Ergonomics بقياس التحسينات بشكل موضوعي.
الاعتماد من خلال U.S. Ergonomics
قامت شركة United States Ergonomics بأبحاث وتقييم بيئة العمل الخاصة بمسدس الرش الهوائي اليدوي في ثلاث مراحل أساسية: تحليل التصميم وتحسينه؛ ومراجعة التصميم واختباره؛ وتقييم بيئة العمل. تضمنت كل مرحلة عمال طلاء محترفين يعملون في البيئات الصناعية.
قال Kevin Costello، رئيس شركة United States Ergonomics، "لقد صنف عمال الطلاء باستمرار رشاشات الطلاء الجديدة من Graco على أنها متفوقة من حيث الوزن، وملاءمة اليد، والشعور، والتوازن، والتحكم في الزناد، والقدرة على التعديل". "كانت ملاحظاتهم مهمة لشهادة أداء بيئة العمل. نتوقع أن تفي التجارب الميدانية في تطبيقات ورشة دهان الإنتاج بمتطلبات الشهادة الرسمية ".
لمزيد من المعلومات حول كيفية تزويد مسدسات رش الهواء اليدوية Stellair ACE وStellair عمال الطلاء الصناعيين ببيئة العمل المتميزة وإمكانية الخدمة وأداء الرش الذي يحتاجون إليه للاستمتاع والتفوق في وظائفهم، قم بزيارة .
شاهد: بيئة العمل المعتمدة من الخبراء مسدسات الرش الهوائية Stellair و Stellair AC
مجموعة المواد الإعلامية: مسدسات الرش الهوائية الصناعية Stellair وStellair AC .
معلومات عن GRACO
توفر شركة Graco Inc. التقنيات اللازمة والخبرة المطلوبة لإدارة السوائل والطلاءات في كل من التطبيقات الصناعية والتجارية. تتولى هذه الشركة مسؤولية تصميم الأنظمة والمعدات وتصنيعها والتسويق لها لنقل السوائل والمساحيق وقياسها والتحكم فيها وتوزيعها ورشها. تقدم Graco، الشركة الرائدة في قطاعها والتي يقع مقرها في مينيابوليس، خدماتها للعملاء في جميع أنحاء العالم في مجالات التصنيع والمعالجة والبناء والصيانة.
يقوم قسم الصناعة في شركة Graco بتصنيع معدات التشطيب السائل وتوزيع السوائل المتقدمة للاستخدام في التطبيقات الصناعية بشكل أساسي. تشمل منتجات هذا القسم معدات التشطيب السائل التي تضع السوائل على المعادن والخشب والبلاستيك، مع التركيز على الحلول التي توفر تكاملاً سهلاً لأنظمة المراقبة والتحكم في الطلاء.
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حول UNITED STATES ERGONOMICS
تتخصص United States Ergonomics في بيئة العمل المتعلقة بالمنتجات وأماكن العمل. تحقق الشركة مكاسب مستدامة في الإنتاجية مع تقليل المخاطر المريحة وضمان الصحة والسلامة. تدير شركة United States Ergonomics مختبرًا متطورًا لبيئة العمل يوفر تصميمًا متقدمًا لمكان العمل واختبار المنتجات وإصدار الشهادات.
تشير شهادة United States Ergonomics إلى استكمال عملية اختبار صارمة حددتها جمعية علم بيئة العمل الدولية. يوفر المنتج الذي حصل على شهادة فوائد مريحة قابلة للقياس للمستخدم من خلال تحسين الراحة والملاءمة وتقليل عوامل الخطر التي قد تسبب إصابات.
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