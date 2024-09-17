Midocean Energy التابعة لشركة EIG تستحوذ على حصة إضافية بنسبة 15% في محطة Peru LNG من شركة Hunt Oil Company

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة MidOcean (يُشار إليها فيما يلي باسم "MidOcean" أو "الشركة")، وهي شركة متخصَّصة في أعمال الغاز الطبيعي المسال (LNG) أسستها وتديرها شركة EIG، وهي مستثمر مؤسسي رائد في قطاعي الطاقة والبنية التحتية العالميين، وشركة Hunt Oil Company (يُشار إليها فيما يلي باسم "Hunt") عن إبرامهما اتفاقية نهائية بموجبها ستستحوذ MidOcean على حصة إضافية بنسبة 15% في محطة Peru (يُشار إليها فيما يلي باسم "PLNG") من شركة Hunt Oil Company..

سترتفع حصة MidOcean في محطة PLNG بعد إتمام الصفقة من 20% إلى 35%. ولعبت شركة دورًا محوريًا في هذه الصفقة، بما في ذلك إجراء العناية الواجبة الفنية والتجارية بالإضافة إلى التواصل مع الأطراف المعنية الرئيسية للحصول على الموافقة على الصفقة. سيتم تمويل الصفقة بالكامل من قِبل شركة Aramco، التي ستزيد حصتها في MidOcean إلى 49%. وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار الإضافي الذي تقوم به Aramco في MidOcean يُسهم في تعزيز مكانتهما سويًا في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، كما سيوفر لكلا الطرفين مزيدًا من التعرُّض لمشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال الوحيد في أمريكا الجنوبية. وستبلغ حصة Aramco غير المباشرة في محطة PLNG نحو 17.2%. وبالإضافة إلى EIG وAramco، تستثمر Mitsubishi Corporation في MidOcean، إلى جانب مستثمرين رائدين آخرين.

وستنخفض حصة Hunt في محطة PLNG من 50% إلى 35%، وستظل Hunt الجهة المُشغّلة لمحطة PLNG بعد إتمام الصفقة. وتواصل Hunt امتلاك حصة قدرها 25.2% في مشروع الاستكشاف "Camisea" في بيرو. استثمرت شركة Hunt في بيرو منذ عام 2000 وتلتزم بمواصلة تاريخها الطويل من الاستثمار في بيرو وتميُّزها التشغيلي في مشروع PLNG.

تملك PLNG منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال الوحيدة في أمريكا الجنوبية وتديرها، والتي تقع في بامبا ميلشوريتا، على بُعد 170 كيلومترًا جنوب ليما، بيرو. تتكون أصول PLNG من مصنع لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة معالجة تبلغ 4.45 ملايين طن متري سنويًا؛ وخط أنابيب مملوك بالكامل بطول 408 كيلومترات بسعة 1290 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم؛ وخزانين للتخزين بسعة 130 ألف متر مكعب؛ ومحطة بحرية مملوكة بالكامل بطول 1.4 كيلومتر؛ ومنشأة تحميل شاحنات بسعة تصل إلى 19.2 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم. تتولى شركة Hunt مسؤولية تشغيل محطة PLNG وهي واحدة من منشأتين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في أمريكا اللاتينية.

وقال De la Rey Venter، الرئيس التنفيذي لشركة MidOcean: "تسرُّنا زيادة حصتنا في PLNG، وهو أحد الأصول الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤية MidOcean لإنشاء محفظة عالمية ومتنوعة ومرنة للغاز الطبيعي المسال. يظل إيماننا بالأسس طويلة الأجل لسوق الغاز الطبيعي المسال وبقوة موقع PLNG الفريد باعتباره منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال الوحيدة في أمريكا الجنوبية راسخًا ولا يتزعزع. ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع شركة Hunt Oil وشركات PLNG الأخرى ومواصلة دعم التأثير الإيجابي للمشروع على سوق الطاقة في بيرو".

صرَّح Mark Gunnin، الرئيس التنفيذي لشركة Hunt قائلاً: "نصب كامل تركيزنا على تنفيذ مشروع PLNG في المستقبل، وشكَّلت الفرصة الخاصة بإشراك MidOcean كشريك خيارًا استراتيجيًا رائعًا لتحقيق ذلك."

تم تمثيل شركة MidOcean من قِبل شركة Morgan Stanley كمستشار مالي حصري في هذه الصفقة، بينما قامت شركة Latham & Watkins بدور المستشار القانوني. وتم تمثيل شركة Hunt من قِبل Bracewell LLP كمستشار قانوني.

نبذة عن شركة EIG

هي مستثمر مؤسسي رائد في قطاعي الطاقة والبنية التحتية العالميتين وتدير أصولاً بنحو 24.9 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2024. وتتخصص EIG في الاستثمارات الخاصة في الطاقة والبنية التحتية المتعلقة بها على مستوى العالم. وعلى مدار تاريخها الممتد لفترة 42 عامًا، ألتزمت EIG بتخصيص أكثر من 48.6 مليار دولار أمريكي لقطاع الطاقة من خلال 413 مشروعًا أو شركة في 42 بلدًا في ست قارات. وتضم شركة EIG ضمن قاعدة عملائها العديد من خطط التقاعد الرائدة وشركات التأمين والأوقاف والمؤسسات وصناديق الثروة السيادية في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا. يقع مقر شركة EIG الرئيسي في واشنطن العاصمة، ولها مكاتب في هيوستن ولندن وسيدني وريو دي جانيرو وهونغ كونغ وسيول.

نبذة عن شركة MidOcean Energy

تسعى شركة MidOcean Energy، وهي شركة متخصَّصة في أعمال الغاز الطبيعي المسال أسستها وتديرها شركة EIG، إلى بناء محفظة غاز طبيعي مسال عالمية متنوعة ومرنة وتنافسية من حيث تقليل التكلفة وانبعاثات الكربون. إنها تعكس إيمان EIG بالغاز الطبيعي المسال باعتباره عامل تمكين حاسمًا لانتقال الطاقة والأهمية المتزايدة للغاز الطبيعي المسال كمورد طاقة استراتيجي جيوسياسيًا. يرأس شركة MidOcean Energy السيد De la Rey Venter، وهو من ذوي الخبرة في الصناعة على مدار 26 عامًا وقد شغَّل مجموعة متنوعة من الأدوار التنفيذية العليا، بما في ذلك الرئيس العالمي لقطاع الغاز الطبيعي المسال في شركة Shell Plc.

نبذة عن شركة Hunt Oil Company

تأسست شركة Hunt في عام 1934، وهي إحدى أكبر شركات النفط والغاز المستقلة المملوكة للقطاع الخاص في الولايات المتحدة. تتركز مناطق العمليات الأساسية للشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة دالاس بولاية تكساس، في بيرو والولايات المتحدة ومنطقة كردستان العراق، بالإضافة إلى مشاريع الاستكشاف في تونس والمغرب. تُعدُّ شركة Hunt شركة استكشاف لها حضور دولي وقامت بأعمال حفر في جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع EIG الإلكتروني أو موقع MidOcean Energy الإلكتروني على .

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