Midocean Energy التابعة لشركة EIG تستحوذ على حصة إضافية بنسبة 15% في محطة Peru LNG من شركة Hunt Oil Company

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة MidOcean energy
(يُشار إليها فيما يلي باسم "MidOcean" أو "الشركة")، وهي شركة متخصَّصة في أعمال الغاز الطبيعي المسال (LNG) أسستها وتديرها شركة EIG، وهي مستثمر مؤسسي رائد في قطاعي الطاقة والبنية التحتية العالميين، وشركة Hunt Oil Company (يُشار إليها فيما يلي باسم "Hunt") عن إبرامهما اتفاقية نهائية بموجبها ستستحوذ MidOcean على حصة إضافية بنسبة 15% في محطة Peru LNG
(يُشار إليها فيما يلي باسم "PLNG") من شركة Hunt Oil Company..
سترتفع حصة MidOcean في محطة PLNG بعد إتمام الصفقة من 20% إلى 35%. ولعبت شركة Aramco دورًا محوريًا في هذه الصفقة، بما في ذلك إجراء العناية الواجبة الفنية والتجارية بالإضافة إلى التواصل مع الأطراف المعنية الرئيسية للحصول على الموافقة على الصفقة. سيتم تمويل الصفقة بالكامل من قِبل شركة Aramco، التي ستزيد حصتها في MidOcean إلى 49%. وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار الإضافي الذي تقوم به Aramco في MidOcean يُسهم في تعزيز مكانتهما سويًا في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، كما سيوفر لكلا الطرفين مزيدًا من التعرُّض لمشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال الوحيد في أمريكا الجنوبية. وستبلغ حصة Aramco غير المباشرة في محطة PLNG نحو 17.2%. وبالإضافة إلى EIG وAramco، تستثمر Mitsubishi Corporation في MidOcean، إلى جانب مستثمرين رائدين آخرين.
وستنخفض حصة Hunt في محطة PLNG من 50% إلى 35%، وستظل Hunt الجهة المُشغّلة لمحطة PLNG بعد إتمام الصفقة. وتواصل Hunt امتلاك حصة قدرها 25.2% في مشروع الاستكشاف "Camisea" في بيرو. استثمرت شركة Hunt في بيرو منذ عام 2000 وتلتزم بمواصلة تاريخها الطويل من الاستثمار في بيرو وتميُّزها التشغيلي في مشروع PLNG.
تملك PLNG منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال الوحيدة في أمريكا الجنوبية وتديرها، والتي تقع في بامبا ميلشوريتا، على بُعد 170 كيلومترًا جنوب ليما، بيرو. تتكون أصول PLNG من مصنع لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة معالجة تبلغ 4.45 ملايين طن متري سنويًا؛ وخط أنابيب مملوك بالكامل بطول 408 كيلومترات بسعة 1290 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم؛ وخزانين للتخزين بسعة 130 ألف متر مكعب؛ ومحطة بحرية مملوكة بالكامل بطول 1.4 كيلومتر؛ ومنشأة تحميل شاحنات بسعة تصل إلى 19.2 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم. تتولى شركة Hunt مسؤولية تشغيل محطة PLNG وهي واحدة من منشأتين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في أمريكا اللاتينية.
وقال De la Rey Venter، الرئيس التنفيذي لشركة MidOcean: "تسرُّنا زيادة حصتنا في PLNG، وهو أحد الأصول الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤية MidOcean لإنشاء محفظة عالمية ومتنوعة ومرنة للغاز الطبيعي المسال. يظل إيماننا بالأسس طويلة الأجل لسوق الغاز الطبيعي المسال وبقوة موقع PLNG الفريد باعتباره منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال الوحيدة في أمريكا الجنوبية راسخًا ولا يتزعزع. ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع شركة Hunt Oil وشركات PLNG الأخرى ومواصلة دعم التأثير الإيجابي للمشروع على سوق الطاقة في بيرو".
صرَّح Mark Gunnin، الرئيس التنفيذي لشركة Hunt قائلاً: "نصب كامل تركيزنا على تنفيذ مشروع PLNG في المستقبل، وشكَّلت الفرصة الخاصة بإشراك MidOcean كشريك خيارًا استراتيجيًا رائعًا لتحقيق ذلك."
تم تمثيل شركة MidOcean من قِبل شركة Morgan Stanley كمستشار مالي حصري في هذه الصفقة، بينما قامت شركة Latham & Watkins بدور المستشار القانوني. وتم تمثيل شركة Hunt من قِبل Bracewell LLP كمستشار قانوني.
نبذة عن شركة EIG
هي مستثمر مؤسسي رائد في قطاعي الطاقة والبنية التحتية العالميتين وتدير أصولاً بنحو 24.9 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2024. وتتخصص EIG في الاستثمارات الخاصة في الطاقة والبنية التحتية المتعلقة بها على مستوى العالم. وعلى مدار تاريخها الممتد لفترة 42 عامًا، ألتزمت EIG بتخصيص أكثر من 48.6 مليار دولار أمريكي لقطاع الطاقة من خلال 413 مشروعًا أو شركة في 42 بلدًا في ست قارات. وتضم شركة EIG ضمن قاعدة عملائها العديد من خطط التقاعد الرائدة وشركات التأمين والأوقاف والمؤسسات وصناديق الثروة السيادية في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا. يقع مقر شركة EIG الرئيسي في واشنطن العاصمة، ولها مكاتب في هيوستن ولندن وسيدني وريو دي جانيرو وهونغ كونغ وسيول.
نبذة عن شركة MidOcean Energy
تسعى شركة MidOcean Energy، وهي شركة متخصَّصة في أعمال الغاز الطبيعي المسال أسستها وتديرها شركة EIG، إلى بناء محفظة غاز طبيعي مسال عالمية متنوعة ومرنة وتنافسية من حيث تقليل التكلفة وانبعاثات الكربون. إنها تعكس إيمان EIG بالغاز الطبيعي المسال باعتباره عامل تمكين حاسمًا لانتقال الطاقة والأهمية المتزايدة للغاز الطبيعي المسال كمورد طاقة استراتيجي جيوسياسيًا. يرأس شركة MidOcean Energy السيد De la Rey Venter، وهو من ذوي الخبرة في الصناعة على مدار 26 عامًا وقد شغَّل مجموعة متنوعة من الأدوار التنفيذية العليا، بما في ذلك الرئيس العالمي لقطاع الغاز الطبيعي المسال في شركة Shell Plc.
نبذة عن شركة Hunt Oil Company
تأسست شركة Hunt في عام 1934، وهي إحدى أكبر شركات النفط والغاز المستقلة المملوكة للقطاع الخاص في الولايات المتحدة. تتركز مناطق العمليات الأساسية للشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة دالاس بولاية تكساس، في بيرو والولايات المتحدة ومنطقة كردستان العراق، بالإضافة إلى مشاريع الاستكشاف في تونس والمغرب. تُعدُّ شركة Hunt شركة استكشاف لها حضور دولي وقامت بأعمال حفر في جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية.
لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع EIG الإلكتروني أو موقع MidOcean Energy الإلكتروني على .
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