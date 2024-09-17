أرباح المهندس للتأمين السنوية تنمو 62.3% إلى 310.6 مليون جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة“المهندس للتأمين” بنسبة 62.3% خلال العام المالي الماضي، لتصل 310.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 191.3 مليون جنيه خلال نفس العام المالي الأسبق.

وزاد فائض النشاط التأميني للشركة خلال العام المالي الماضي إلى 325.02 مليون جنيه، مقابل 173.42 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

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وتستهدف شركة المهندس للتأمين تحقيق أرباح بقيمة 166 مليون جنيه بموزانة العام المالى الحالى 2024 -2055 .

وعقد مجلس إدارة الشركة، إجتماعًا أمس لإعتماد الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي الحالى، وتستهدف تحقيق إجمالى أقساط 1,6 مليار جنيه واستثمارات مليارى جنيه .

ورفعت الشركة رأسمالها المصدر والمدفوع من 300 مليون إلى 350 مليون جنيه مؤخرا، بزيادة 50 مليون جنيه، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة.

وسيتم ضخ الزيادة المقدرة بنحو 50 مليون جنيه؛ بإصدار 20 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم، تمويلًا من الأرباح المرحلة وأرباح العام فى القوائم المالية فى يونيو الماضى، ليصبح عدد الأسهم الإجمالية للشركة 140 مليون سهم.

تجاوزت إجمالى أقساط الشركة خلال النصف الأول من العام المالى 2023-2024 نحو 609 ملايين جنيه، مقارنة بنحو 449 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق عليه، بارتفاع بلغت قيمته نحو 159.7 مليون جنيه.

وسددت الشركة 203 ملايين جنيه تعويضات للعملاء، بتراجع قيمته نحو 12.6 مليون جنيه، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالى السابق عليه؛ والتى بلغت 215.6 مليون جنيه، كما رفعت الشركة محفظة استثماراتها لتسجل نحو 1.5 مليار جنيه مقابل نحو مليار جنيه فى الفترة المقارنة.

وبلغ صافى الربح المحقق نحو 69 مليون جنيه مقابل نحو 58.5 مليون جنيه، بنمو يصل إلى 18% بعد استبعاد أرباح الشركات التابعة.

فى سياق متصل؛ اعتمد مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه أمس تأسيس لجنة الحوكمة والأمن السيبرانى لتعزيز مستهدفات الشركة والموافقة مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن .