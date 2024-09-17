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زيادة رأس مال بنك التنمية الإفريقي إلى 318 مليار دولارًا

9/17/2024 4:56:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن بنك التنمية الإفريقي، عن تحقيق زيادة كبيرة في رأس ماله منذ تأسيسه في عام 1964، حيث ارتفع رأس المال من 250 مليون دولار في بداياته إلى 318 مليار دولار الآن.

جاء ذك فى تقرير أصدره البنك بمناسبة مرور 60 عاما على إنشائه، حيث تعكس هذه الزيادة النمو المستمر لدور البنك في دعم التنمية المستدامة في إفريقيا، حيث قام منذ إنشائه بتمويل أكثر من 6.500 مشروع في مختلف القطاعات الحيوية.

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وأوضح رئيس بنك التنمية الافريقى أكينوومى أديسينا، أن البنك تمكن من حشد أكثر من 184 مليار دولار لدعم تنمية ونمو إفريقيا، مما يعزز دوره كأهم مؤسسة متعددة الأطراف للتنمية في إفريقيا.

وتم تأسيس بنك التنمية الإفريقي عقب اتفاقية وقَّعتها الدول الأعضاء في 14 أغسطس 1963 في الخرطوم، بالسودان، والتي أصبحت سارية المفعول في 10 سبتمبر 1964.

المصدر:

MENAFN17092024000202011048ID1108681512

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