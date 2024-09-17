زيادة رأس مال بنك التنمية الإفريقي إلى 318 مليار دولارًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن بنك التنمية الإفريقي، عن تحقيق زيادة كبيرة في رأس ماله منذ تأسيسه في عام 1964، حيث ارتفع رأس المال من 250 مليون دولار في بداياته إلى 318 مليار دولار الآن.
جاء ذك فى تقرير أصدره البنك بمناسبة مرور 60 عاما على إنشائه، حيث تعكس هذه الزيادة النمو المستمر لدور البنك في دعم التنمية المستدامة في إفريقيا، حيث قام منذ إنشائه بتمويل أكثر من 6.500 مشروع في مختلف القطاعات الحيوية.
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وأوضح رئيس بنك التنمية الافريقى أكينوومى أديسينا، أن البنك تمكن من حشد أكثر من 184 مليار دولار لدعم تنمية ونمو إفريقيا، مما يعزز دوره كأهم مؤسسة متعددة الأطراف للتنمية في إفريقيا.
وتم تأسيس بنك التنمية الإفريقي عقب اتفاقية وقَّعتها الدول الأعضاء في 14 أغسطس 1963 في الخرطوم، بالسودان، والتي أصبحت سارية المفعول في 10 سبتمبر 1964.
المصدر:
MENAFN17092024000202011048ID1108681512
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