نهر الخير تربح 22.4 مليون جنيه في النصف الأول - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، بنسبة 61% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 22.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 13.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 77.7 مليون جنيه، مقابل 68.06 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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وقامت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، بسداد كامل التسهيلات الائتمانية المستحقة على الشركة لبنك مصر.

وأوضحت الشركة أنها قامت بسداد نحو 40 مليون جنيه قيمة التسهيلات الائتمانية المستحقة لبنك مصر، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة 5%.

خفض المساهم أحمد محمد جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة حصته في رأسمال شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية من 37.47% إلى 35.97%.

وباع أحمد جمعة 30 مليون سهم من نهر الخير للتنمية بقيمة إجمالية للصفقة 14.66 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 0.488 جنيه.

وكان خفض المساهم مايكل ملاك ميخائيل إبراهيم حصته في رأس مال شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية من 5.48% إلى 2.88%.

وباع المساهم 52 مليون سهم من نهر الخير للتنمية بقيمة إجمالية للصفقة 27.43 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 0.52 جنيه.

وارتفعت أرباح شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بنسبة 13% خلال العام الماضي، لتصل 32.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 28.77 مليون جنيه أرباح في 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 162.1 مليون جنيه، مقابل 121.3 مليون جنيه في 2022.