نهر الخير تربح 22.4 مليون جنيه في النصف الأول - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، بنسبة 61% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 22.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 13.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 77.7 مليون جنيه، مقابل 68.06 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
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وقامت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، بسداد كامل التسهيلات الائتمانية المستحقة على الشركة لبنك مصر.
وأوضحت الشركة أنها قامت بسداد نحو 40 مليون جنيه قيمة التسهيلات الائتمانية المستحقة لبنك مصر، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة 5%.
خفض المساهم أحمد محمد جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة حصته في رأسمال شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية من 37.47% إلى 35.97%.
وباع أحمد جمعة 30 مليون سهم من نهر الخير للتنمية بقيمة إجمالية للصفقة 14.66 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 0.488 جنيه.
وكان خفض المساهم مايكل ملاك ميخائيل إبراهيم حصته في رأس مال شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية من 5.48% إلى 2.88%.
وباع المساهم 52 مليون سهم من نهر الخير للتنمية بقيمة إجمالية للصفقة 27.43 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 0.52 جنيه.
وارتفعت أرباح شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بنسبة 13% خلال العام الماضي، لتصل 32.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 28.77 مليون جنيه أرباح في 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 162.1 مليون جنيه، مقابل 121.3 مليون جنيه في 2022.
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