الأسهم الأوروبية ترتفع في المستهل مع ترقب اجتماع بنك إنجلترا

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماعات بنوك مركزية رئيسية حول العالم هذا الأسبوع، على رأسها بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي .

وزاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.56% إلى 518 نقطة في تمام الساعة 10:13 صباحاً بتوقيت القاهرة، وساعد على ذلك ارتفاع أسهم قطاعي المصارف 0.85%.

موضوعاتسهم“ميديا جروب” يرتفع 9.5% في أول أيام تداوله ببورصة هونج كونج 49 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية لروسيا فى 7 أشهر موزمبيق تضخ 52.2 مليون يورو لإنقاذ شركتى حكوميتين

وارتفعت مؤشرات كل من“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.68% إلى 8334 نقطة، و”داكس” الألماني بنسبة 0.41% إلى 18708 نقاط، و”كاك” الفرنسي 0.59% إلى 7493 نقطة.

وكان قطاع شركات البيع بالتجزئة ضمن الأفضل أداءً في مستهل تعاملات السوق الأوروبية اليوم، إذ ارتفع بنسبة 1.44% بفضل صعود سهم“كينج فيشر” البريطانية 6.72% إلى 3.098 جنيه إسترليني بفضل رفع تقديراتها للحد الأدنى للربح السنوي المتوقع.

وينصب تركيز المستثمرين على نتائج اجتماع بنك إنجلترا الخميس القادم رغم توقعات تثبيته للفائدة عند 5%، لكن أهمية هذا الإجراء تكمن في أنه من المتوقع خفض الفيدرالي الأمريكي لتكاليف الاقتراض قبل يوم من ذلك.

وهذا من شأنه أن يكون له أثر إيجابي على معنويات المستثمرين في مختلف الأسواق العالمية، فضلاً عن تأثيره على حركة التدفقات النقدية بين الاقتصادات الرئيسية، وبالتالي أسعار صرف العملات، ومنها عملات الملاذ الآمن مثل الدولار واليورو والإسترليني.

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