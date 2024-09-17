الأسهم الأوروبية ترتفع في المستهل مع ترقب اجتماع بنك إنجلترا

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماعات بنوك مركزية رئيسية حول العالم هذا الأسبوع، على رأسها بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي .
وزاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.56% إلى 518 نقطة في تمام الساعة 10:13 صباحاً بتوقيت القاهرة، وساعد على ذلك ارتفاع أسهم قطاعي المصارف 0.85%.
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حكوميتين
وارتفعت مؤشرات كل من“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.68% إلى 8334 نقطة، و”داكس” الألماني بنسبة 0.41% إلى 18708 نقاط، و”كاك” الفرنسي 0.59% إلى 7493 نقطة.
وكان قطاع شركات البيع بالتجزئة ضمن الأفضل أداءً في مستهل تعاملات السوق الأوروبية اليوم، إذ ارتفع بنسبة 1.44% بفضل صعود سهم“كينج فيشر” البريطانية 6.72% إلى 3.098 جنيه إسترليني بفضل رفع تقديراتها للحد الأدنى للربح السنوي المتوقع.
وينصب تركيز المستثمرين على نتائج اجتماع بنك إنجلترا الخميس القادم رغم توقعات تثبيته للفائدة عند 5%، لكن أهمية هذا الإجراء تكمن في أنه من المتوقع خفض الفيدرالي الأمريكي لتكاليف الاقتراض قبل يوم من ذلك.
وهذا من شأنه أن يكون له أثر إيجابي على معنويات المستثمرين في مختلف الأسواق العالمية، فضلاً عن تأثيره على حركة التدفقات النقدية بين الاقتصادات الرئيسية، وبالتالي أسعار صرف العملات، ومنها عملات الملاذ الآمن مثل الدولار واليورو والإسترليني.
المصدر:
MENAFN17092024000202011048ID1108681509
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