الذهب يتداول قرب أعلى مستوياته على الإطلاق

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتتداول قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تفاؤل المستثمرين تجاه خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة هذا الأسبوع.

وزادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.10% أو ما يعادل 2.7 دولار إلى 2611.60 دولار للأوقية في تمام الساعة 10:46 صباحاً بتوقيت القاهرة، بعدما لامست مستوى قياسي عند 2617.40 دولار خلال تعاملات الأمس.

موضوعاتسهم“ميديا جروب” يرتفع 9.5% في أول أيام تداوله ببورصة هونج كونج 49 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية لروسيا فى 7 أشهر موزمبيق تضخ 52.2 مليون يورو لإنقاذ شركتى طيران حكوميتين

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنفس النسبة تقريباً إلى 2585.10 دولار، واستقرت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر عند 31.16 دولار للأوقية، فيما زاد سعر التسليم الفوري للبلاتين 0.32% إلى 990.77 دولار للأوقية.

يتوقع المستثمرون على نطاق واسع خفض الفيدرالي للفائدة في اجتماعه الذي تنطلق أعماله اليوم وينتهي الأربعاء، رغم انقسام الرؤى حول مقدار الخفض.

لكن توقعات إجراء خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس أخذت تتصاعد على مدار الأيام القليلة الماضية، حتى باتت نسبة احتماله 69% مقابل 31% بالنسبة لاحتمال الخفض 25 نقطة فقط بحسب تقديرات أداة“سي إم إي فيدووتش”.

وقال محللو مصرف“جولدمان ساكس” في مذكرة، إن أسعار الذهب قد تشهد بعض التراجع على المدى القصير حال خفض الفائدة 25 نقطة أساس، لكنهم أكدوا على توقعاتهم بوصول المعدن النفيس إلى 2700 دولاراً للأوقية مطلع 2025 مع مواصلة الاحتياطي الفيدرالي التيسير النقدي.

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