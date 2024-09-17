الذهب يتداول قرب أعلى مستوياته على الإطلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتتداول قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تفاؤل المستثمرين تجاه خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة هذا الأسبوع.
وزادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.10% أو ما يعادل 2.7 دولار إلى 2611.60 دولار للأوقية في تمام الساعة 10:46 صباحاً بتوقيت القاهرة، بعدما لامست مستوى قياسي عند 2617.40 دولار خلال تعاملات الأمس.
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وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنفس النسبة تقريباً إلى 2585.10 دولار، واستقرت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر عند 31.16 دولار للأوقية، فيما زاد سعر التسليم الفوري للبلاتين 0.32% إلى 990.77 دولار للأوقية.
يتوقع المستثمرون على نطاق واسع خفض الفيدرالي للفائدة في اجتماعه الذي تنطلق أعماله اليوم وينتهي الأربعاء، رغم انقسام الرؤى حول مقدار الخفض.
لكن توقعات إجراء خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس أخذت تتصاعد على مدار الأيام القليلة الماضية، حتى باتت نسبة احتماله 69% مقابل 31% بالنسبة لاحتمال الخفض 25 نقطة فقط بحسب تقديرات أداة“سي إم إي فيدووتش”.
وقال محللو مصرف“جولدمان ساكس” في مذكرة، إن أسعار الذهب قد تشهد بعض التراجع على المدى القصير حال خفض الفائدة 25 نقطة أساس، لكنهم أكدوا على توقعاتهم بوصول المعدن النفيس إلى 2700 دولاراً للأوقية مطلع 2025 مع مواصلة الاحتياطي الفيدرالي التيسير النقدي.
المصدر:
MENAFN17092024000202011048ID1108681508
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