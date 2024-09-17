أراب ديري تشتري 250 ألف سهم خزينة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) اشترت شركة العربية لمنتجات الألبان“أراب ديري”، 250 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداولات أمس الاثنين.
وقررت شركة العربية لمنتجات الألبان“أراب ديري”، تعيين أحمد عبدالحليم رشدي العروسي رئيسًا لمجلس الإدارة بدلًا من خالد محمد الطيب.
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وأضافت الشركة أنه تقرر شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح بحد أقصى 10 ملايين سهم تمثل نسبة 2% تقريبًا من أسهم“باندا” وتمول عملية الشراء من موارد الشركة.
وأرجعت قرارها إلى دعم سعر السهم بالبورصة المصرية وما له من أثر إيجابي على مساهمي الشركة، مبينة أن فترة الشراء ابتداءً من جلسة 3 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر المقبل بسعر السهم المتداول.
وقفزت أرباح شركة العربية لمنتجات الألبان“أراب ديري”، بنسبة 104% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 103.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 50.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.44 مليار جنيه، مقابل 899.64 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتضاعفت شركة العربية لمنتجات الألبان“أراب ديري باندا” مرتين خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 64.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 22.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 917.4 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات 470.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
تضاعفت أرباح شركة العربية لمنتجات الألبان“أراب ديري باندا” 3 مرات خلال 2023، لتصل 122.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 31.2 مليون جنيه خلال 2022.
وزادت مبيعات الشركة لتصل 2.18 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 1.15 مليار جنيه في العام السابق له.
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