جولدمان ساكس يُحذر من تراجع الذهب عند خفض الفائدة الأمريكية 0.25%

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال مصرف جولدمان ساكس، إن أسعار الذهب قد تتعرض لبعض التراجع على المدى القصير حال خفض الفيدرالي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا الأسبوع.
وأوضح محللو المقرض الأمريكي في مذكرة، أنه من منظور فني وحسب السيناريو المتوقع من قبل اقتصاديي المصرف حال خفض الفائدة 0.25%، فقد تتراجع أسعار الذهب.
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لكن من المتوقع أيضاً أن تتحسن حيازات الصناديق المتداولة في البورصة من الذهب على نحو تدريجي، وبالتالي أسعار المعدن الأصفر، مع مضي الفيدرالي قدماً في دورة التيسير النقدي.
وأشارت المذكرة، إلى أن حيازة الصناديق المتداولة من الذهب لا ترتفع سوى على نحو تدريجي وتزامناً مع بدء تخفيضات الفائدة، وأن هذا الارتفاع في الحيازة لا زال لم تُسعره الأسواق.
وأضافت أن تخفيضات الفائدة من قبل الفيدرالي من شأنها إعادة إنعاش تدفقات رؤوس الأموال الغربية لصناديق الذهب المتداولة التي ظلت خاملة للغاية في ظل صعود أسعار المعدن النفيس على مدار العامين الماضيين.
ومن جهة أخرى، أكد“جولدمان ساكس” على توقعاته بوصول سعر أوقية الذهب إلى 2700 دولار في وقت مبكر من العام القادم.
المصدر:
MENAFN17092024000202011048ID1108681506
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