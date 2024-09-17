جولدمان ساكس يُحذر من تراجع الذهب عند خفض الفائدة الأمريكية 0.25%

MENAFN - Al-Borsa News) قال مصرف جولدمان ساكس، إن أسعار الذهب قد تتعرض لبعض التراجع على المدى القصير حال خفض الفيدرالي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا الأسبوع.

وأوضح محللو المقرض الأمريكي في مذكرة، أنه من منظور فني وحسب السيناريو المتوقع من قبل اقتصاديي المصرف حال خفض الفائدة 0.25%، فقد تتراجع أسعار الذهب.

موضوعاتسهم“ميديا جروب” يرتفع 9.5% في أول أيام تداوله ببورصة هونج كونج 49 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية لروسيا فى 7 أشهر موزمبيق تضخ 52.2 مليون يورو لإنقاذ شركتى حكوميتين

لكن من المتوقع أيضاً أن تتحسن حيازات الصناديق المتداولة في من الذهب على نحو تدريجي، وبالتالي أسعار المعدن الأصفر، مع مضي الفيدرالي قدماً في دورة التيسير النقدي.

وأشارت المذكرة، إلى أن حيازة الصناديق المتداولة من الذهب لا ترتفع سوى على نحو تدريجي وتزامناً مع بدء تخفيضات الفائدة، وأن هذا الارتفاع في الحيازة لا زال لم تُسعره الأسواق.

وأضافت أن تخفيضات الفائدة من قبل الفيدرالي من شأنها إعادة إنعاش تدفقات رؤوس الأموال الغربية لصناديق الذهب المتداولة التي ظلت خاملة للغاية في ظل صعود أسعار المعدن النفيس على مدار العامين الماضيين.

ومن جهة أخرى، أكد“جولدمان ساكس” على توقعاته بوصول سعر أوقية الذهب إلى 2700 دولار في وقت مبكر من العام القادم.

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