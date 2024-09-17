ميتا تحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاتها عالميًا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت مجموعة“ميتا” الأمريكية، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستجرام وواتساب، أنها قررت حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على مستوى العالم، وذلك في إطار جهودها لمكافحة“النشاطات التدخلية الأجنبية”.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن متحدث باسم المجموعة قوله:“إن القرار جاء بعد دراسة متأنية، وتوسع في الإجراءات المتخذة ضد وسائل الإعلام الحكومية الروسية، حيث أصبحت بعض التطبيقات محظورة عالميا بسبب الأنشطة التدخلية المزعزعة للاستقرار”.

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