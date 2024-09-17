ميتا تحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاتها عالميًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت مجموعة“ميتا” الأمريكية، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستجرام وواتساب، أنها قررت حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على مستوى العالم، وذلك في إطار جهودها لمكافحة“النشاطات التدخلية الأجنبية”.
ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن متحدث باسم المجموعة قوله:“إن القرار جاء بعد دراسة متأنية، وتوسع في الإجراءات المتخذة ضد وسائل الإعلام الحكومية الروسية، حيث أصبحت بعض التطبيقات محظورة عالميا بسبب الأنشطة التدخلية المزعزعة للاستقرار”.
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