Tuesday, 17 September 2024 01:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميتا تحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاتها عالميًا

9/17/2024 4:55:55 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت مجموعة“ميتا” الأمريكية، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستجرام وواتساب، أنها قررت حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على مستوى العالم، وذلك في إطار جهودها لمكافحة“النشاطات التدخلية الأجنبية”.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن متحدث باسم المجموعة قوله:“إن القرار جاء بعد دراسة متأنية، وتوسع في الإجراءات المتخذة ضد وسائل الإعلام الحكومية الروسية، حيث أصبحت بعض التطبيقات محظورة عالميا بسبب الأنشطة التدخلية المزعزعة للاستقرار”.

موضوعات متعلقة سوق السيارات فى سويسرا يشهد تراجعًا خلال أغسطس مسؤولون: أوكرانيا قادرة على إنتاج أسلحة أكثر لكنها تفتقر إلى التمويل أمريكا تعد حزمة مساعدات جديدة كبيرة لأوكرانيا المصدر:

MENAFN17092024000202011048ID1108681505

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث