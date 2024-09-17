مؤشرات البورصة تتباين بتداولات 309.5 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباينت مؤشرات البورصة
المصرية بمستهل تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، بقيم تداولات 309.5 مليون جنيه.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 30347 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 0.01% ليصل إلى 2884 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 7083 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 10108 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.25% ليصل لمستوى 37131 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 309.5 مليون جنيه، من خلال تداول 77.9 مليون سهم، بتنفيذ 11.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 189 شركة مقيدة، ارتفع منها 61 سهما، وتراجع 31 سهم في حين لم تتغير أسعار 97 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.06 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 4.3 مليون جنيه، و8.3 مليون جنيه فيما توجه المصريين نحو البيع بصافي قيمة 12.7 مليون جنيه.
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