مؤشرات البورصة تتباين بتداولات 309.5 مليون جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت مؤشرات المصرية بمستهل تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، بقيم تداولات 309.5 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 30347 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 0.01% ليصل إلى 2884 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 7083 نقطة.

موضوعاتسهم“ميديا جروب” يرتفع 9.5% في أول أيام تداوله ببورصة هونج كونج “أراب ديري” تشتري 250 ألف سهم خزينة الأسهم الأوروبية ترتفع في المستهل مع ترقب اجتماع بنك إنجلترا

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 10108 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.25% ليصل لمستوى 37131 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 309.5 مليون جنيه، من خلال تداول 77.9 مليون سهم، بتنفيذ 11.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 189 شركة مقيدة، ارتفع منها 61 سهما، وتراجع 31 سهم في حين لم تتغير أسعار 97 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.06 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 4.3 مليون جنيه، و8.3 مليون جنيه فيما توجه المصريين نحو البيع بصافي قيمة 12.7 مليون جنيه.