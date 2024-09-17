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موزمبيق تضخ 52.2 مليون يورو لإنقاذ شركتى طيران حكوميتين

9/17/2024 4:55:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت حكومة موزمبيق عن قيامها بضخ 3.7 مليار متكال موزمبيقى (ما يعادل 52.2 مليون يورو) فى الفترة من بين عام 2020 إلى 2023، لإنقاذ شركتين حكوميتين في قطاع الطيران، وهما مطارات موزمبيق والخطوط الجوية الموزمبيقية“LAM”.

جاء ذلك فى تقرير رسمي خاص بالمخاطر المالية لعام 2025 الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية بموزمبيق، محذرا من أن هذه الشركات قد تشكل خطرًا ماليًا يقدر بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.

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كما يشير التقرير إلى أن انخفاض الربحية ومشاكل السيولة في بعض الشركات الحكومية أدى إلى تأخير في سداد المدفوعات، مما قد يضيف ضغطًا على ميزانية الدولة.

ففي عام 2023، تأخرت كل من الشركتين ومشغل الاتصالات المملوك للدولة TmCel في سداد ديونها للدائنين بمبلغ إجمالي قدره 3.95 مليار متكال (ما يعادل 55.7 مليون يورو).

وقد انخفض إجمالي ديون الشركات المملوكة للدولة في موزمبيق بنسبة تقارب 2% في الربع الأول من عام 2023 لتصل إلى 601.8 مليون دولار (561 مليون يورو)، بينما ارتفع الدين الخارجي بشكل طفيف بنسبة 0.36% ليصل إلى5ر274 مليون دولار (256.2 مليون يورو).

في الوقت نفسه، انخفض الدين المحلي بنسبة 3.3% ليصل إلى 20.9 مليار متكال (305.5 مليون يورو) خلال نفس الفترة.

وقد تصدرت شركة LAM قائمة الشركات التي تمتلك الدولة فيها حصة، حيث بلغ دينها المحلي في نهاية مارس 6.828 مليار متكال (100 مليون يورو)، بزيادة قدرها 0.9% خلال ثلاثة أشهر.

المصدر:

MENAFN17092024000202011048ID1108681503

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