49 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية لروسيا فى 7 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى السوق الروسى خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2024؛ لتبلغ 49 مليون دولار مقابل 48 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقال تميم الضوى، نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن عدد الشركات المصدرة إلى روسيا بلغ 126 شركة من بينهم 47 شركة تزيد صادراتهم عن 100 ألف دولار خلال تلك الأشهر.

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وأوضح أن الفراولة المجمدة تصدرت قائمة المنتجات المصرية المصدرة لروسيا خلال الفترة المشار إليها، وذلك بقيمة بلغت 19 مليون دولار لتستحوذ على 40% من إجمالى قيمة الصادرات، تليها الخضر المجمدة بقيمة 17 مليون دولار وبنسبة 35%، ثم محضرات خضر بقيمة 3 ملايين دولار، ثم الزيتون المخلل بنحو مليونى دولار، ثم الخضار المخلل بنحو مليونى دولار، ثم الجبن الأبيض والأسماك العصائر والفواكه المجمدة بصادارت بلغت مليون دولار لكل منهما.

وقال إن صادرات مصر من الأغذية المصنعة إلى السوق الروسى خلال العام الماضى سجلت نحو 75 مليون دولار بتراجع قدره 1% عن عام 2022، لافتا إلى أن هناك نحو 142 شركة مصرية نجحت فى التصدير إلى السوق الروسى خلال العام الماضى منها 20 شركة صادراتها تجاوزت المليون دولار.

وقال الوزير مفوض ياسر مصطفى، رئيس مكتب التمثيل التجارى فى موسكو، إن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت فى حالة من الضبابية على مستوى المعلومات التجارية للسوق الروسى، مشيرًا إلى أن السلطات الروسية فرضت حظرًا على إصدار أى بيانات تجارية تتعلق باقتصادها وبات من الصعب على أى مصدر الوقوف على حجم السوق ومتوسطات الأسعار وأبرز المنافسين له فى هذا السوق.

وأضاف أن الحرب دفعت روسيا لتغيير مورديها، خاصة بعد المقاطعة الأوروبية ما كان بمثابة فرصة للشركات المصرية للتوسع فى تصدير منتجاتهم والحصول على حصة بهذا السوق صاحب معدلات الطلب المرتفعة، لكن للأسف تزامنت الحرب الروسية مع أزمة تذبذب أسعار الصرف فى مصر ووجود أزمات فى التحويلات ما فوت عليها استغلال هذه الفرصة ودخلت دولا أخرى لتحل محل الدول الأوروبية.

وأشار إلى أن المستورد الروسى فى الوقت الراهن أصبح لديه متطلبات محددة بعيدا عن الجودة والسعر تتمثل فى وجود مرونة فى سداد المدفوعات، وهو ما وفرته دول مثل إيران ودول CIS، الأمر الذى يتطلب من الشركات المصرية خاصة التى ترغب فى التصدير لروسيا لأول مرة التخطيط وايجاد بدائل اكثر مرونة فى تسوية مدفوعاتها سواء بالتعامل بالروبل الروسى أو عن طريق فروعها ومكاتبها بالخارج.