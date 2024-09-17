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سهم ميديا جروب يرتفع 9.5% في أول أيام تداوله ببورصة هونج كونج

9/17/2024 4:55:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) صعد سهم صانعة الأجهزة المنزلية الصينية“ميديا جروب – Midea Group” بما يصل إلى 9.5% خلال أول يوم لطرحه في بورصة هونج كونج، اليوم الثلاثاء.

وسجل سعر السهم 60 دولار هونج كونج خلال جلسة اليوم مقارنة بالسعر الأولي للطرح عند 54.80 دولار هونج كونج، وكان تقييم الشركة في الاكتتاب 4 مليارات دولار.

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ويعد هذا أكبر طرح عام في بورصة هونج كونج منذ 3 سنوات حين تم إدراج“كوايشون تكنولوجي” مطلع 2021 بتقييم بلغ 6.2 مليار دولار آنذاك.

وعقد المستثمرون آمالاً كبيرة على طرح شركة“ميديا جروب” في هونج كونج بعد تدهور صفقات الاكتتاب العام الأولي في أسواق المدينة الصينية ذاتية الحكم في السنوات الأخيرة إثر المشكلات التي يعانيها ثاني أكبر اقتصادات العالم، حسبما نقلت وكالة“بلومبرج”.

المصدر:

MENAFN17092024000202011048ID1108681501

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