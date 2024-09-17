سهم ميديا جروب يرتفع 9.5% في أول أيام تداوله ببورصة هونج كونج

(MENAFN
- Al-Borsa News) صعد سهم صانعة الأجهزة المنزلية الصينية“ميديا جروب – Midea Group” بما يصل إلى 9.5% خلال أول يوم لطرحه في بورصة هونج كونج، اليوم الثلاثاء.
وسجل سعر السهم 60 دولار هونج كونج خلال جلسة اليوم مقارنة بالسعر الأولي للطرح عند 54.80 دولار هونج كونج، وكان تقييم الشركة في الاكتتاب 4 مليارات دولار.
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ويعد هذا أكبر طرح عام في بورصة هونج كونج منذ 3 سنوات حين تم إدراج“كوايشون تكنولوجي” مطلع 2021 بتقييم بلغ 6.2 مليار دولار آنذاك.
وعقد المستثمرون آمالاً كبيرة على طرح شركة“ميديا جروب” في هونج كونج بعد تدهور صفقات الاكتتاب العام الأولي في أسواق المدينة الصينية ذاتية الحكم في السنوات الأخيرة إثر المشكلات التي يعانيها ثاني أكبر اقتصادات العالم، حسبما نقلت وكالة“بلومبرج”.
المصدر:
MENAFN17092024000202011048ID1108681501
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