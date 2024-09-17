بينهم زوجة الأسير أحمد سعدات.. الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة طالت نساء‎

(MENAFN
- Palestine News Network
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محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، طالت عددا من المواطنين بينهم ثلاث نساء.
ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال عبلة سعدات، زوجة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات، من منزلها في مدينة البيرة.
كما اعتقلت الطالبة في جامعة بيرزيت، دعاء القاضي، من منزلها في المدينة، وطالت الاعتقالات الفتاة تحرير بدران جابر بعد مداهمة منزلها في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله.
كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، واستولت على مركبتهم، عقب اقتحام بلدة سلواد شمال شرق رام الله.
واعتقلت قوات الاحتلال الصحفي قتيبة عمر حمدان من بيتونيا، والفتى رامي فائق اشتية (17 عاما) من بلدة كفر نعمة غرب رام الله، والشاب أمجد كنعان حامد من قرية بيتين شرق رام الله، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.
كما قام جنود الاحتلال، بتخريب النصب التذكاري للشهيد محمد مراد الديك، في بلدة كفر نعمة، وإنزال رايات حركة فتح وأعلام فلسطين من البلدة.
وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان فلسطينيين بعد اقتحام مخيم بلاطة شرقي المدينة، وهم: يزن اشتية، وأحمد علي الشافعي، وأحمد كايد حشاش، عقب دهم وتفتيش منازلهم وتخريب محتوياتها.
واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة في عدد من المحاور في مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس.
واعتقلت قوات الاحتلال الشاب سليمان معروف صوفان، بعد مداهمة منزل والده في بلدة مادما جنوب نابلس، وتحطيم محتويات المنزل، كما اعتقلت الشاب قسام مؤيد نجار بعد اقتحام منزله في قرية بورين جنوب نابلس.
وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، للمرة الثانية خلال ساعات، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت الشابين أسامة خليل عمارنة، وسامر محمود مشارقة، من منزلي ذويهما.
وفي سلفيت؛ اعتقلت قوات الاحتلال الشبان محمد ابراهيم صوف، ووليم طالب داوود ، واسامة ياسين عقل شملاوي من قرية حارس شمال غرب سلفيت بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.
وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة العبيدية شرق بيت لحم، واعتقلت الشاب مكرم توفيق خليفة (22 عاما)، بعد ان داهمت منزل والده وفتشته وعبثت بمحتوياته.
وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي خرسا ومريش وفتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الشاب احمد أكرم ابو مقدم من خرسا.
كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية سوسيا جنوب الخليل وداهمت منزل رئيس المجلس القروي جهاد النواجعة وفتشته وعبثت بمحتوياته، وسلمت نجله محمد استدعاء لمراجعة مخابراتها.
كما داهمت قوات الاحتلال مدرسة اشكارة قرب معسكر سوسيا ومنطقة الكرمل بمسافر يطا واستولت على عدد من مركبات المواطنين.
واعتقلت قوات الاحتلال مدير مدرسة ذكور صلاح الدين الأساسية في حلحول موسى أبو ساكوت والمرشد عريف مرعي، بعد مداهمة منزليهما، فجرا.
وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ عبدالله علقم بعد اقتحام منزله و تخريب محتوياته في مخيم شعفاط بالقدس.
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