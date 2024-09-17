بينهم زوجة الأسير أحمد سعدات.. الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة طالت نساء‎

MENAFN - Palestine News ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، طالت عددا من المواطنين بينهم ثلاث نساء.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال عبلة سعدات، زوجة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات، من منزلها في مدينة البيرة.

كما اعتقلت الطالبة في بيرزيت، دعاء القاضي، من منزلها في المدينة، وطالت الاعتقالات الفتاة تحرير بدران جابر بعد مداهمة منزلها في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، واستولت على مركبتهم، عقب اقتحام بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفي قتيبة عمر حمدان من بيتونيا، والفتى رامي فائق اشتية (17 عاما) من بلدة كفر نعمة غرب رام الله، والشاب أمجد كنعان حامد من قرية بيتين شرق رام الله، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

كما قام جنود الاحتلال، بتخريب النصب التذكاري للشهيد محمد مراد الديك، في بلدة كفر نعمة، وإنزال رايات حركة فتح وأعلام فلسطين من البلدة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان فلسطينيين بعد اقتحام مخيم بلاطة شرقي المدينة، وهم: يزن اشتية، وأحمد علي الشافعي، وأحمد كايد حشاش، عقب دهم وتفتيش منازلهم وتخريب محتوياتها.

واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة في عدد من المحاور في مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب سليمان معروف صوفان، بعد مداهمة منزل والده في بلدة مادما جنوب نابلس، وتحطيم محتويات المنزل، كما اعتقلت الشاب قسام مؤيد نجار بعد اقتحام منزله في قرية بورين جنوب نابلس.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، للمرة الثانية خلال ساعات، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت الشابين أسامة خليل عمارنة، وسامر محمود مشارقة، من منزلي ذويهما.

وفي سلفيت؛ اعتقلت قوات الاحتلال الشبان محمد ابراهيم صوف، ووليم طالب داوود ، واسامة ياسين عقل شملاوي من قرية حارس شمال غرب سلفيت بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة العبيدية شرق بيت لحم، واعتقلت الشاب مكرم توفيق خليفة (22 عاما)، بعد ان داهمت منزل والده وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي خرسا ومريش وفتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الشاب احمد أكرم ابو مقدم من خرسا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية سوسيا جنوب الخليل وداهمت منزل رئيس المجلس القروي جهاد النواجعة وفتشته وعبثت بمحتوياته، وسلمت نجله محمد استدعاء لمراجعة مخابراتها.

كما داهمت قوات الاحتلال مدرسة اشكارة قرب معسكر سوسيا ومنطقة الكرمل بمسافر يطا واستولت على عدد من مركبات المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال مدير مدرسة ذكور صلاح الدين الأساسية في حلحول موسى أبو ساكوت والمرشد عريف مرعي، بعد مداهمة منزليهما، فجرا.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ عبدالله علقم بعد اقتحام منزله و تخريب محتوياته في مخيم شعفاط بالقدس.



