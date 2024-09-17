الاحتلال يجرف شارعا شرق قرية دوما جنوب نابلس
التاريخ
9/17/2024 4:38:47 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس/PNN- شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بأعمال تجريف في أحد الشوارع بقرية دوما، جنوب نابلس.
وأفاد رئيس مجلس قروي دوما
سليمان دوابشة للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من الجهة الشرقية، وشرعت آلياتها بأعمال تجريف، في شارع
بحي الشقارة، بنية إغلاقه.
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