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الاحتلال يجرف شارعا شرق قرية دوما جنوب نابلس

9/17/2024 4:38:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بأعمال تجريف في أحد الشوارع بقرية دوما، جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي دوما
سليمان دوابشة للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من الجهة الشرقية، وشرعت آلياتها بأعمال تجريف، في شارع
بحي الشقارة، بنية إغلاقه.

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