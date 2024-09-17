مستعمرون يهاجمون الرعاة في منطقة المالح بالأغوار الشمالية

مستعمرون يهاجمون الرعاة في منطقة المالح بالأغوار الشمالية
التاريخ
9/17/2024 4:38:46 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار /PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، الرعاة في منطقة المالح بالأغوار الشمالية.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن عددا من المستعمرين المسلحين تجمعوا بالقرب من حمامات المالح، مصطحبين معهم مواشيهم، وشرعوا بتهديد الرعاة.
وأضاف، أن هناك خشية من تنفيذ اعتداءات على السكان في المنطقة.
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