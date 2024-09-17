مستعمرون يهاجمون الرعاة في منطقة المالح بالأغوار الشمالية

MENAFN - Palestine News ) الأغوار /PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، الرعاة في منطقة المالح بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن عددا من المستعمرين المسلحين تجمعوا بالقرب من حمامات المالح، مصطحبين معهم مواشيهم، وشرعوا بتهديد الرعاة.

وأضاف، أن هناك خشية من تنفيذ اعتداءات على السكان في المنطقة.